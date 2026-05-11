鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-11 10:25

伊朗此前已正式向美國遞交數頁書面回覆，針對美國最新停火提案提出具體立場，雙方之間的分歧仍然顯著。與此同時，美國總統川普也已經拒絕該提案，稱其「無法接受」。

根據《華爾街日報》（WSJ）報導，此次回覆並未解決美方要求伊朗事先明確承諾核計畫走向，及高濃縮鈾庫存處置方式的訴求。

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知情人士稱，伊朗提出的方案是停止戰事，並在美國解除對伊朗船隻與港口封鎖的同時，逐步重新開放荷姆茲海峽供商業船隻通行。

相較之下，核問題則將在接下來 30 天內進行談判。不過，伊朗同意將部分高濃縮鈾稀釋，其餘移交第三國保管，並願意暫停鈾濃縮，但期限短於美方提出的 20 年暫停要求。

伊朗還透過調停國巴基斯坦向美方提出保障要求，若談判破裂或美方日後退出協議，移交他國的鈾須歸還伊朗。另外，伊朗也明確拒絕拆除核設施。

然而，與伊朗伊斯蘭革命衛隊關係密切的半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》引述知情人士說法稱，《WSJ》有關伊朗核材料提案的報導並不屬實。

在制裁方面，《塔斯尼姆通訊社》報導指出，伊朗要求美國財政部海外資產控制辦公室在擬議的 30 天期間內解除對伊朗石油銷售的制裁。

此外，伊朗也要求解凍其在海外遭凍結的資金。

對於此方案，川普週日（10 日）在其社群平台 Truth Social 發文，強烈拒絕伊朗提出的反談判方案，直斥此舉「完全無法接受！」

同時，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）週日也表示，以色列與伊朗之間的戰爭「尚未結束」，美以兩國仍致力於終結伊朗的核野心。