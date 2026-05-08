鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-09 06:18

美國和伊朗在荷姆茲海峽再度交火，帶動布蘭特原油周五 (8 日) 一度勁揚 3%，但因美國總統川普表示停火協議仍有效，且伊朗正在評估美國有關結束戰爭的最新提案，終場漲幅收斂。

布蘭特原油期貨收盤上漲 1.23 美元或 1.23%，收在每桶 101.29 美元。

美國西德州中級原油 (WTI) 期貨上漲 51 美分或 0.64%，收在每桶 95.42 美元。

兩者本周雙雙下跌超過 6%。

‌



Again Capital 合夥人 John Kilduff 說：「我們目前處於原地踏步的狀態，這也是理所當然的。我們正處於談判突破的邊緣，或者正處於戰事重燃的邊緣。我們已經經歷過很多次這樣的局面了。」

他說：「市場普遍認為將達成協議，隨後將進入下一階段，也就是美伊將用 30 天的時間敲定協議。」

油價周五行情震盪，Price Futures Group 高級分析師 Phil Flynn 說：「我們仍在玩『頭條新聞狂歡』遊戲。波斯灣的船隻航行情況基本上符合預期。我們目前只是在邊緣地帶周旋。」

華盛頓正在等待德黑蘭對停戰提案作出回應，在此同時，美伊部隊在波斯灣發生衝突，阿拉伯聯合大公國 (阿聯) 再次遭到襲擊。

川普周四稍晚表示停火協議仍然有效，並試圖淡化這次交火。但他周五再次發出最後通牒，要求伊朗放棄核武野心。

PVM Oil Associates 分析師 John Evans 說：「波灣國家何時能恢復供應、汽油消費高峰期到來以前的庫存狀況如何、以及衝突解決後制裁將呈現何種局面，這些都值得深思。但在敵對行動還沒找到長期解決方案之前，這些問題都無法解決。」