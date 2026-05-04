鉅亨網編譯許家華 2026-05-05 05:00

周一 (4 日)，中東局勢急遽升溫，伊朗在過去 24 小時內加大對阿拉伯聯合大公國(UAE) 與波斯灣航運的攻擊行動，包含襲擊船隻及引發油港大火，為 4 月初美伊停火以來最嚴重升級，國際油價應聲勁揚約 6%。

市場數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 6.27 美元 (5.8%)，收於每桶 114.44 美元；美國西德州中級原油(WTI) 上漲 4.48 美元(4.4%)，收於每桶 106.42 美元，反映供應中斷風險急劇升高。

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綜合多方消息，伊朗於周一 (4 日) 對荷姆茲海峽多艘船隻發動攻擊，並以無人機襲擊阿聯一處主要石油設施，引發火災。阿聯表示，其防空系統當晚持續攔截飛彈與無人機，同時消防單位正撲滅石油工業區火勢。該事件發生於美國試圖透過海軍力量維持航道暢通之際，使局勢迅速升級。

美國軍方指出，已摧毀 6 艘伊朗小型船隻，並攔截多枚巡弋飛彈與無人機，顯示雙方軍事對峙持續升高。不過伊朗方面否認部分航運通行與攻擊相關說法，雙方資訊仍存在落差。

伊朗革命衛隊海軍更發布地圖，宣稱其控制範圍已擴大至涵蓋阿聯多個港口，包括富查伊拉港 (Fujairah)、豪爾費坎港(Khorfakkan) 以及烏姆蓋萬酋長國 (Umm Al Quwain) 沿岸地區，加劇市場對航運安全的疑慮。

在航運方面，過去 24 小時內至少有 4 艘船隻疑似遭攻擊，包括南韓與阿聯船舶。南韓外交部表示，由 HMM(011200-KS) 營運的一艘船發生爆炸與火災。阿聯則指控伊朗使用無人機攻擊阿布達比國營石油公司 Abu Dhabi National Oil Company 的一艘空載油輪。

英國海事貿易行動辦公室 (UKMTO) 也通報，於杜拜北方約 36 海里處發生貨船事件，並在當日稍早接獲另一宗相關通報，顯示區域風險持續擴大。

分析指出，荷姆茲海峽是全球能源運輸命脈，戰前約有 20% 的全球原油與液化天然氣供應經此通道運輸。隨著衝突升溫，市場對供應中斷的擔憂迅速反映在價格上。顧問機構 Eurasia Group 警告，若無法達成重新開放航道的協議，油價可能持續維持在每桶 100 美元以上，美國汽油價格甚至可能在 6 月升至每加侖 5 美元，目前加州部分地區已達 6 美元。

另一方面，阿聯能源部長表示，該國在退出 OPEC 後，將持續依市場需求生產石油，並與其他產油國合作，以維持供應穩定。OPEC 與其盟國 (OPEC+) 則宣布，將於 6 月對 7 個成員國提高每日 18.8 萬桶的產量目標，為連續第三個月增產，試圖緩解市場供應壓力。