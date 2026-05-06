鉅亨網編譯許家華 2026-05-07 04:30

中東局勢出現降溫跡象，國際油價週三 (6 日) 大幅回落。市場對美國與伊朗接近達成初步和平協議的預期升溫，帶動原油價格跌至近兩週低點，顯示投資人提前反映衝突緩解可能帶來的供應恢復。

最新交易數據顯示，布蘭特原油期貨收跌 8.60 美元，跌幅 7.83%，報每桶 101.27 美元，盤中一度跌破 100 美元，創 4 月 22 日以來新低；美國西德州中質原油 (WTI) 下跌 7.19 美元，跌幅 7.03%，收於 95.08 美元。兩大基準油價同步創下兩週低點，反映市場情緒快速轉向。

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市場轉折主要來自外交進展。消息人士指出，在巴基斯坦斡旋下，美伊雙方正接近達成一份「一頁式」諒解備忘錄，為結束自 2 月爆發的衝突鋪路。伊朗外交部亦證實正在審查美方最新提案，並將透過巴基斯坦提交回應。相關報導指出，美方預期伊朗將在 48 小時內對多項關鍵條款作出答覆，為目前最接近協議的一次。

美國總統川普亦對談判進展表達審慎樂觀，稱雙方對話「非常良好」，但同時表示現在討論領袖會面仍「為時過早」。伊朗方面則強調，僅會接受「公平且全面的協議」，顯示關鍵分歧仍待解決。

市場高度關注的核心變數之一，是荷姆茲海峽是否恢復通行。該海峽承載全球約五分之一石油運輸，自戰事爆發以來幾近封鎖，導致供應中斷並推升油價。分析人士指出，即便最終僅達成部分協議，也可能足以逐步恢復航運。

能源研究機構指出，「即使只是協議可能性，也已觸發油價下跌」，顯示市場對供應恢復高度敏感。不過專家也提醒，即使航道重開，全球石油流動恢復仍需時間，從通行條件改善到實際運輸正常化，通常存在 6 至 8 週的結構性延遲。

回顧近期走勢，受海運受阻影響，布蘭特油價上週一度升至 2022 年 3 月以來高點。荷姆茲海峽封鎖亦導致全球原油與燃料庫存下降，各國煉油廠加速動用庫存以填補供應缺口。

美國能源資訊署 (EIA) 最新數據顯示，上週美國原油庫存減少 230 萬桶至 4.572 億桶，低於市場預期的 330 萬桶降幅，顯示供應壓力仍在持續。全球多國亦持續補庫，以應對中東供應中斷帶來的不確定性。

此外，軍事風險仍未完全消除。美軍日前表示，為協助受困船隻撤離，已摧毀數艘干擾航運的伊朗小型船隻；而即便談判進展正面，區域衝突仍可能隨時升級，為油市帶來波動。