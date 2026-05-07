鉅亨網編譯許家華 2026-05-08 04:40

在中東局勢與美伊談判不確定性升溫之際，國際油價周四 (7 日) 於劇烈震盪後收低，市場同時消化美軍可能恢復荷姆茲海峽護航行動的消息，以及沙烏地阿拉伯與科威特解除對美軍基地與領空限制的報導，地緣政治風險溢價反覆變動。

布蘭特 (Brent) 原油期貨收跌 1.2%，下跌 1.21 美元至每桶 100.06 美元。

美國西德州原油 (WTI) 期貨則收跌 0.28%，下跌 0.27 美元至每桶 94.81 美元。

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盤中兩大指標油價一度大跌最多約 5 美元，主因市場押注美國與伊朗正接近達成一項有限且臨時性的停火安排。

不過在盤後交易中，市場再度波動。伊朗法斯通訊社 (Fars) 報導稱，伊朗班達阿巴斯附近傳出類似爆炸聲響後，布蘭特原油一度反彈超過 1 美元，WTI 則上漲約 2 美元，顯示市場對地緣風險極度敏感。

《華爾街日報》引述美國與沙國官員指出，沙烏地阿拉伯與科威特已解除對美軍使用領空與軍事基地的限制，讓美方得以最快本周重啟代號「自由計畫」的護航行動，協助商船通過戰略要道荷姆茲海峽。

該行動被視為維護全球能源運輸安全的重要部署，尤其荷姆茲海峽承載全球約五分之一的石油海運流量。

同時，美國與伊朗也持續推進臨時性停火框架。多名知情官員指出，雙方正朝短期備忘錄協議方向前進，內容將暫停衝突，但仍保留最具爭議的核計畫與制裁問題，未達全面和平協議。

瑞士銀行 SEB Research 分析師 Ole Hvalbye 指出，若雙方正式達成協議，布蘭特油價可能迅速回落至每桶 80 至 90 美元區間；但若談判破裂，或美國總統川普重新授權軍事打擊，油價則可能立即飆升至每桶 120 美元以上。

他補充，即便簽署備忘錄，紙上市場的風險溢價可能下降，但實體原油市場高溢價仍將維持，整體市場恢復正常可能需要數周甚至數月。

供給面方面，美國能源部長 Chris Wright 在接受 Fox News 訪問時表示，伊朗原油產量已減少約 40 萬桶 / 日，且隨著儲油設施接近飽和，產量可能進一步下降。

此外，中國媒體財新報導，一艘中國籍油輪在荷姆茲海峽附近遭到攻擊，成為近年首起涉及中國油輪的事件，進一步加劇市場對航運安全的憂慮。

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 則呼籲中國加強外交努力，敦促伊朗重新開放荷姆茲海峽。他並表示，美國總統川普與中國國家主席習近平預計將在下周會晤時討論相關議題。

另一方面，東協 (ASEAN) 國家也在周四會議中將伊朗戰爭列為核心議題，強調對依賴能源進口經濟體的衝擊，並呼籲各方以和平方式解決衝突。

根據草案內容，東協領袖預計將在周五發表聲明，呼籲美伊雙方展開善意談判並停止敵對行動。