鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-30 20:30

市場浮現蘋果與 Google 將與英特爾合作發展晶片代工與先進封裝的訊號，英特爾 (INTC-US) 近期股價強勢上攻，週三 (29 日) 再度飛漲逾 12% 至每股 94.75 美元，盤中與收盤雙雙改寫歷史新高。

英特爾飆逾12%登新高 晶圓代工、先進封裝業務傳突破(圖：shutterstock)

英特爾週三收紅至每股 94.75 美元，盤中最高觸及 94.95 美元，創下歷史新高。今年以來累計漲幅約 157%，過去 12 個月漲幅更超過 365%，表現明顯優於大盤。

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近日多項利多因素共同推動英特爾一路飛升。首先，新任執行長陳立武上任後逐步穩定市場信心，帶動投資人情緒明顯改善。同時，公司營收成長加速、利潤率持續回升，也進一步強化基本面支撐。市場對英特爾 2027 年每股盈餘預估約 1.50 美元，較數月前上修約 50%。

同時，儘管其晶圓代工業務仍處於虧損狀態，但華爾街預期該部門有望出現轉機，反而成為推升股價的重要動能。

有報導稱，蘋果將委託英特爾為其即將推出的「M」系列晶片提供 18A-P 製程支援 (即 18A 的改良版本)，這些晶片將用於用戶端應用。

市場亦傳出 Alphabet 旗下 Google 也對採用英特爾的 EMIB 先進封裝技術來製造其 TPUv8e 晶片表現出了濃厚的興趣，進一步激勵買盤。TPU 主要用於人工智慧運算，並常與輝達晶片搭配使用。

分析認為，若相關合作落實，將有助英特爾拓展先進封裝技術應用，並為其晶圓代工業務帶來新客戶。

值得注意的是，EMIB 技術屬於英特爾晶圓代工部門，該業務目前仍處於虧損階段。不過市場普遍認為，一旦客戶基礎擴大，有望改善其長期獲利能力，成為公司轉型關鍵。

展望後市，《巴隆周刊》資深技術分析師 Doug Busch 指出，股價創歷史新高通常被視為多頭延續訊號，英特爾股價有機會進一步挑戰 100 美元整數關卡。