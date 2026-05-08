鉅亨網新聞中心 2026-05-08 15:50

CoreWeave狂吸千億美元訂單竟慘遭拋售 市場不買單「割肉式擴張」。(圖:shtterstock)

CoreWeave 的營收積壓數據，無疑是本次財報中最令人震撼的亮點。截至 2026 年第一季末，公司的營收積壓已飆升至 994 億美元，較去年同期增長近 3 倍。

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值得注意的是，單季新增客戶承諾超過 400 億美元，這一數字甚至是公司全年營收預期的三倍之多。

這種數據層面的躍升，不僅僅是規模的擴張，更預示著公司未來幾年營收的高度確定性。

與早期依賴 AI 新創公司的情況不同，CoreWeave 的客戶結構正在經歷一場深層次的質變。目前，非投資級 AI 新創公司的佔比已顯著降至 30% 以下，取而代之的是 Meta、Anthropic 等科技巨頭，以及 Jane Street 和 Hudson River Trading 等頂級金融機構。

這些擁有強大資產負債表的核心客戶，為 CoreWeave 提供了極為穩固的長期合約保障，也讓公司的積壓訂單具備了更高的含金量。

獲利斷層引發短期市場焦慮

然而，與強勁訂單相對應的，是短期獲利數據的慘淡。第一季 GAAP 淨虧損高達 7.4 億美元，主要原因在於大規模基礎設施支出帶來的前置折舊攤銷，以及上市後的員工股權激勵費用。

雖然調整後 EBITDA 仍有 11.57 億美元，但這種盈餘分化現象讓市場對公司基本面的可追蹤性產生了質疑。

最令投資者感到不安的是第二季的獲利指引。公司預計第二季營收與營運利潤將雙雙低於市場預期，利潤指引甚至創下歷史次低點。

儘管管理層強調全年目標維持不變，暗示下半年將出現「跳躍式」的獲利爬坡，但這種「先蹲後跳」的預期缺乏具體的階段性驗證指標。

對於投資人而言，產能轉換效率與時間匹配的不確定性，使得短期內的容錯空間被大幅收窄，進而引發了股價的劇烈震盪。

雙重挑戰：融資結構與利息支出

CoreWeave 展現了其作為「AI 基建龍頭」的融資優勢，成功獲得了 85 億美元的延遲提取定期貸款，並獲得了「等效 A-」的投資級評級。意味著公司已成功將高效能運算基礎設施轉化為可融資的優質資產，大幅降低了債務成本。

加上輝達等策略投資者的支持，該公司年初至今已籌集超過 200 億美元的資金。

儘管融資結構出現根本性利好，但龐大的債務規模依然是一把雙刃劍。以約 250 億美元的總負債計算，每季的利息負擔可能佔預期營收的兩成以上。

在高利率環境持續的背景下，CoreWeave 的經營槓桿成長必須與利息支出賽跑。如果利率意外上行，且管理層缺乏明確的對沖方案，龐大的財務成本將可能侵蝕未來的利潤空間。

推理時代下的戰略轉型

CoreWeave 正在積極調整其技術與市場定位，以應對 AI 負載從「訓練」轉向「推理」的結構性趨勢。CEO 明確指出，目前超過一半的算力已應用於推理領域。相比於階段性、高成本的訓練負載，推理需求在生產環境中展現出更強的持續性與穩定性。

這對於 CoreWeave 而言意味著現金流結構的優化，因為穩定的需求能更好地支持其高槓桿的運營模式。

然而，戰略轉型的成功取決於執行的精準度。雖然 2026 年的產能已被預售一空，但如何將在建的電力容量轉化為實際營收，仍是決定未來評級提升的關鍵。

分析機構普遍認為，CoreWeave 需要在未來的季度中展示明確的電力擴展與資料中心交付能力，才能填補「訂單可見度」與「執行可見度」之間的巨大鴻溝。

內部人減持與市場定價分歧

在財報發布前後，市場觀察到了管理層與大股東相對集中的減持訊號。儘管這些交易大多屬於預設的自動減持計劃，但在公司獲利能力受質疑的窗口期，密集的套現動作無疑加深了市場的負面解讀。

目前機構對 CoreWeave 的評價呈現高度分歧，平均目標價與當前股價幾乎持平，顯示出市場對於公司未來上行空間的看法已趨於保守。

CoreWeave 此次電話會傳遞的核心共識是：公司正處於一場以極速擴張換取未來壟斷優勢的豪賭中。管理層相信下半年的利潤跳躍是路徑設計的必然結果，但投資者則更擔憂短期數據的失準。