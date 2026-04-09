鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-09 12:10

這一開始只是個玩笑，但如今已經沒有人在笑了，《MarketWatch》報導，過去一年，華爾街所稱的「TACO 交易」從一個由《金融時報》專欄作家提出的幽默縮寫，逐漸演變為市場重要力量。

隨著美國與以色列對伊朗發動攻擊後，3 月原油價格飆升，許多華爾街人士認為，市場對川普可能迅速 TACO 的期待，幫助股市維持支撐。

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即使油價大漲，提高美國可能陷入衰退、或通膨再度升溫迫使聯準會 (Fed) 升息的風險，標普 500 指數仍未跌入修正區間。截至周三 (8 日) 收盤，該指數自 2026 年初以來下跌約 0.9%。

所謂 TACO，是專欄作家 Robert Armstrong 去年提出的縮寫，全名為「Trump Always Chickens Out」(川普總是臨陣退縮)。此說法源自 2025 年 4 月 9 日川普突然對關稅政策急轉彎，宣布暫停 90 天以便與貿易夥伴談判。

支撐這項交易策略的核心觀點是：川普比歷任總統更在意金融市場的大幅波動，尤其是可能影響共和黨在期中選舉中維持國會控制權的情況。川普也一直以股市表現作為衡量其施政成功的指標。

MarketWatch 回顧川普第二任期以來標普 500 表現最好的 10 個交易日，其中有 9 天的漲勢主要來自局勢降溫或妥協的訊號，包括關稅政策或伊朗衝突。

雖然 TACO 沒有明確定義，但多位受訪的華爾街專業人士普遍認同這 9 個事件的歸納。

不過，隨著市場逐漸消化 TACO 預期，近期「降溫」消息帶來的漲幅已經縮小。周二收盤前傳出中東可能停火的消息後，標普與那斯達克迅速上漲、收復早前跌幅，投資人押注川普可能再度 TACO。

B. Riley Wealth 市場策略師 Art Hogan 表示，「投資人對於『解放日』後拋售的記憶仍然深刻。」

不過，也有策略師質疑川普是否能說服衝突各方同步降溫。截至周三，停火能否維持仍充滿不確定性。

Hogan 指出，若投資人想真正從 TACO 交易中獲利，必須在周三開盤前就已進場，因為美股開盤後大幅上漲，但隨後因停火穩定性疑慮而回吐部分漲幅。

他補充，「已有大量研究顯示，如果錯過一年中表現最好的 10 個交易日，不論誰執政，你都會錯失大部分報酬。」

以下是這 10 個交易日推動上漲的關鍵事件：

2025 年 4 月 9 日： 原始 TACO。川普宣布暫停「解放日」關稅 90 天，標普 500 大漲 9.5%，創 16 年來最大單日漲幅。

原始 TACO。川普宣布暫停「解放日」關稅 90 天，標普 500 大漲 9.5%，創 16 年來最大單日漲幅。 2025 年 5 月 12 日： 美中同意互降關稅 90 天，標普 500 上漲 3.3%。

美中同意互降關稅 90 天，標普 500 上漲 3.3%。 2026 年 3 月 31 日 ：傳出伊朗總統 Masoud Pezeshkian 願意在條件下結束戰爭，川普也稱戰爭將在兩到三周內結束，標普 500 上漲 2.9%，創 10 個月最佳表現。

：傳出伊朗總統 Masoud Pezeshkian 願意在條件下結束戰爭，川普也稱戰爭將在兩到三周內結束，標普 500 上漲 2.9%，創 10 個月最佳表現。 2025 年 4 月 22 日 ：美國政府釋出關稅降溫訊號，標普 500 上漲 2.5%。

：美國政府釋出關稅降溫訊號，標普 500 上漲 2.5%。 2026 年 4 月 8 日 ：美伊達成兩周停火協議，標普 500 上漲 2.5%。

：美伊達成兩周停火協議，標普 500 上漲 2.5%。 2025 年 3 月 14 日 ：川普未再發表關稅相關言論，市場反彈，收復當周稍早跌勢，標普 500 上漲 2.1%。

：川普未再發表關稅相關言論，市場反彈，收復當周稍早跌勢，標普 500 上漲 2.1%。 2025 年 5 月 27 日 ：川普稱延後對歐盟 50% 關稅，標普 500 上漲 2.1%。

：川普稱延後對歐盟 50% 關稅，標普 500 上漲 2.1%。 2025 年 4 月 24 日 ：美韓貿易談判出現進展，標普 500 上漲 2%。

：美韓貿易談判出現進展，標普 500 上漲 2%。 2026 年 2 月 6 日 ：科技巨頭 AI 投資利多帶動市場，標普 500 上漲 2%。這是榜上唯一主要動能與關稅和伊朗無關的交易日。

：科技巨頭 AI 投資利多帶動市場，標普 500 上漲 2%。這是榜上唯一主要動能與關稅和伊朗無關的交易日。 2025 年 4 月 11 日：川普政府宣布半導體等產品免於對等關稅，標普 500 上漲 1.8%。

自 2025 年川普就職以來，標普 500 已上漲逾 13%。但若投資人抓到這 10 個最佳交易日，累積報酬約可達 35%。

值得注意的是，TACO 概念並非首次出現。川普第一任期時，市場就有所謂「川普賣權」(Trump put)，即當市場波動加劇時，川普會採取措施穩定市場。

Bokeh Capital Partners 創辦人 Kim Caughey Forrest 指出，「川普賣權」曾促使川普與中國在其第一任期達成貿易協議，並推動 2019 年初標普 500 強勁反彈。

投資人也一再學到，長期看空往往難以獲利。2022 年因市場擔憂聯準會激進升息引發衰退，股市重挫，但隨著衰退未實現，市場轉入強勁牛市並延續至今。

Caughey Forrest 表示，「TACO 交易真正顯示的是，過度看空的人往往高估風險。」