鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-24 15:24

美國總統川普對伊朗「紅線」立場短時間內大幅轉彎，從強硬威脅迅速改為延後行動，引發外界質疑其決策背後動機。《CNN》指出，這不僅凸顯其對外訊息反覆不一，也再次呈現一項鮮明模式，重大政策宣布時機往往與金融市場開收盤高度重疊。

CNN揭川普「TACO」模式：對伊朗轉彎、政策時機全與股市同步。(圖：REUTERS/TPG)

根據《CNN》報導，週六（21 日）晚間，川普表示，伊朗必須在 48 小時內重新開放荷姆茲海峽、讓全球經濟恢復運作，否則美方將攻擊伊朗最大的發電廠。

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然而，到了週一（23 日）早晨，他又改口稱將再給予五天時間，理由是與德黑蘭的談判出現進展。不過，伊朗方面否認與華府有任何對話。

《CNN》指出，儘管外界確實有理由對官方說法保持懷疑，但雙方說法出現明顯分歧，加上川普自身的可信度問題，使人不禁懷疑，他之所以選擇退讓，背後可能另有原因，包括擔憂進一步升高戰事，並對全球經濟造成更嚴重衝擊。

的批評者將此稱為川普最新的「TACO」，意即「川普總是退縮」（Trump Always Chickens Out）。

《CNN》指出，雖然這點難以證實，但這項決定確實延續了川普另一個明顯的模式：他的重大宣布往往「剛好」與金融市場的開盤或收盤時間相呼應。

例如，這次川普就是在週一市場開盤前不久表示，將給伊朗更多時間。在原先因其升高衝突威脅而可能迎來慘跌的一天，市場最終反而表現強勁。

而且，這並非川普第一次在看似配合市場時機的時間點發布消息，無論這些聲明本身是否具有實質內容或長遠影響。

《CNN》指出，他在 4 月 2 日宣布的「解放日」全球關稅政策就是其中一個重要例子。

該場記者會原訂於美東時間下午 4 點舉行，但在發表一段談話後，川普直到市場於 4 點半收盤後才公布具體細節。

川普也同時表示，關稅將於 4 月 5 日（週六）午夜過後、市場休市時才生效。

接著，在股市經歷歷史性慘跌的一週後，川普於美東時間上午 9 點 30 分市場開盤後不久發文表示：「冷靜點！一切都會好轉」，並稱「現在是進場買入的絕佳時機！！」

隔天，在市場跌至當年最低點後，他宣布對幾乎所有超過 10% 的關稅暫停 90 天，隨即推動股市創下自 2008 年以來最佳單日表現。

另一個例子則是在 10 月 10 日（週五）。當時，川普在週末市場收盤後 20 分鐘宣布對中國加徵 130% 關稅，且該關稅將於 11 月 1 日週六生效，同樣是市場休市時間。

1 月 21 日，川普則在市場開盤前 20 分鐘、於海外訪問期間宣布，不會使用「過度的武力」來試圖奪取格陵蘭，而就在前一天，股市才剛創下自 10 月以來最糟表現，美元也出現自 8 月以來最大跌幅。

當然，這種操作手法並非川普首創。企業通常會選擇在盤前或盤後發布可能影響股價的消息，讓投資人有時間消化資訊再做決策。

此外，企業與政府也常在週五晚間釋出不利消息，也就是所謂的「News Dumps」。

這次的伊朗戰爭，川普也選擇在週五市場收盤後，才宣布對伊朗發動最初的攻擊，並於 2 月 28 日（週六）凌晨約 2 點 30 分發布影片確認行動。

此外，他先前在 6 月對伊朗的攻擊，以及 1 月推翻委內瑞拉總統馬杜洛的行動，也同樣發生在週末。

兩週前的 3 月 9 日（週一）下午，川普曾對記者表示，這場持續 10 天的戰爭「已經非常完整，幾乎完成」。相關發言一經報導，立即推動原本疲弱的市場上漲。

但在市場收盤後，川普在一場共和黨集會上的說法卻截然不同。他暗示仍有許多目標尚未達成，並表示：「我們在很多方面已經贏了，但還不夠。」