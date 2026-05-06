鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-06 14:22

人工智慧（AI）基礎建設的狂飆浪潮正面臨一道新的高牆。不是晶片，不是電力，而是電氣工程人才的嚴峻短缺。同時，這股缺工潮也為工程總承包商（EPC）帶來機會。

根據《巴隆周刊》報導，就在一年前，天然氣渦輪發動機供不應求還是 AI 擴張最大的絆腳石，資料中心因電廠建設速度跟不上而受阻。不過，隨著渦輪發動機製造商陸續擴大產能，這道關卡已逐步解除。

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全球渦輪發動機巨頭 GE Vernova (GEV-US) 上月明確表示，渦輪發動機「其實並不是」拖慢資料中心建設進度的關鍵瓶頸，而是其他環節，例如缺乏工程總承包商。

工程總承包公司能動員數百名工人，負責建設大型基礎設施項目。

綜合能源公司 NRG 能源公司 (NRG-US) 執行長 Rob Gaudette 感嘆，目前缺乏「具備資格的施工團隊」。

他表示：「如果你只有渦輪發動機，卻沒有人力，那你就只是擁有一台渦輪發動機而已。」

根據美國勞工統計局數據，未來十年，美國每年將需要額外約 81,000 名電工，成為各行業中成長速度最快的職業之一。

更令人憂慮的是長期趨勢。諮詢機構羅蘭貝格（Roland Berger）能源專家 Ben Lowe 估算，到 2034 年，美國每新增 1 兆瓦電力容量，可能僅對應不到 2 名電機工程師，較 2024 年的約 7 名大幅下降。

他表示：「事實是，我們根本沒有足夠的人來完成這些工作。」

面對這場人力危機，科技巨頭已無法坐以待斃。今年光是用於建設資料中心及其他大型資本項目的支出，就高達 7,000 億美元。

一些科技巨頭甚至開始直接投入培訓下一代電工。例如，Google(GOOGL-US) 去年宣布出資支持一項計畫，目標培訓 10 萬名新電工及 3 萬名學徒，直接回應這波電工人才荒。

在承包商合作方面，NRG 已與內布拉斯加州工程總承包公司 Kiewit 簽訂多案合作協議，聯手安裝 GE Vernova 渦輪發動機，形成三方合作架構。

人才短缺的危機，也已成為上市工程總承包公司的強勁順風。

廣達服務上週表示，其在手訂單已激增至 485 億美元，較去年成長 38%，公司同時上調了營收與獲利預測。

不過，對投資人而言，在股價已經大幅上漲後，是否仍值得進場變得難以判斷。目前廣達服務的本益比約為 2026 年預估每股盈餘的 54 倍，是一般大型股平均水準的兩倍以上。

其他公司還包括 SOLV Energy (MWH-US) ，該公司於今年 2 月上市，專注於再生能源建設；以及專注於天然氣電廠建設的 Argan(AGX-US) ，其股價在過去一年上漲超過 300%。

投資機構 Galvanize Climate 股票投資長 Seth Kirkham 在近期受訪時表示，他仍看好部分相關股票的投資機會。

他指出：「我們對工程總承包類股感到非常興奮。」其中他特別看好 SOLV Energy，因為該公司在太陽能與儲能系統建設方面扮演關鍵角色，而這些領域目前需求極為強勁。SOLV Energy 的本益比約為 2026 年預估盈餘的 34 倍。

他認為其他相關公司也可能還有上漲空間。