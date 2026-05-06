鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-06 11:25

美股記憶體與 CPU 概念股週二 (5 日) 全線大漲，超微盤後公布財報後飆升 16%，安謀漲逾 8%，英特爾漲近 5%，美光、閃迪漲超 4%，記憶體 ETF 漲逾 6%，超微電腦漲近 20%。

超微週二公布的最新一季財報與財測均優於預期，資料中心部門營收 58 億美元、年增 8%。

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超微執行長蘇姿丰表示，隨著推理與智能體 AI 發展，高效能 CPU 與加速器需求加速成長，客戶對超微新一代 MI450 系列及 Helios 平台參與度高於初期預期。

超微週二也宣布與 Meta 達成協議，將部署高達 6 GW 的 Instinct GPU AI 算力，凸顯超微資料中心解決方案的競爭力。

強勁基本面帶動券商集體看多，Wedbush 將超微目標價從 290 美元大幅上調至 400 美元，看好伺服器 CPU 需求及後續 GPU 與 CPU 銷售增長。

美股 AI 供應鏈上的記憶體、半導體股在週二強勢走高，標普 500 與那斯達克再創歷史新高，企業強勁獲利成為股價上漲主驅動，尤其 AI 與記憶體晶片製造商延續亮眼表現，帶動科技股大面積上揚，三大指數收紅，道指漲 0.73%、標普漲 0.81%、那指漲 1.03%，後兩者均創下盤中以及收盤新高紀錄。

另有報導指出，蘋果週二已跟英特爾及三星初步接洽，探討由兩家為其裝置代工核心晶片部件的可能性，若成局可望為英特爾代工業務帶來穩定收入，英特爾股價週二大漲近 13%。