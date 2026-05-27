法拉利首款純電車Luce亮相引股價暴跌！前主席：連中國也不會仿製

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-27 15:20

義大利豪華跑車品牌法拉利（Ferrari）週二（26 日）正式發表旗下首款純電動車「Luce」（義大利文意為「光」）。然而，這場備受矚目的發表會非但未提振市場信心，反而引發股價大幅下跌。

法拉利首款純電動車Luce亮相引股價暴跌。(圖：REUTERS/TPG)

根據《CNBC》報導，Luce 於羅馬舉行的發表活動中正式亮相，品牌表示這個名字「喚起清晰與方向感」。

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這款車是法拉利史上首款五人座車型，零百加速僅需約 2.5 秒，極速可達約 309 公里，售價約 55 萬歐元（約新台幣 2013 萬），預計今年第四季開始交車。

然而，市場反應卻相當負面。週二米蘭交易所掛牌的法拉利股價下跌約 8%，法拉利美股存託憑證 (RACE-US) 亦下跌逾 5%，而過去 12 個月來，法拉利米蘭股價累計已重挫逾三成。

晨星首席股票策略師 Michael Field 分析，此次股價反應源於「設計反感」與「利多出盡」雙重因素交織，並提到法拉利在週一發表新車之前，股價已提前大幅上漲。

他指出：「最終許多車迷對法拉利轉向電動車概念感到失望，認為這削弱了超跑品牌的核心價值。該品牌一直以經典設計與純粹的燃油動力作為形象基礎。」

Field 進一步指出：「從投資角度來看，許多投資人原本就擔心電動車型的開發，因為其研發成本極高，會對品牌形成巨大的成本壓力，使企業必須努力回收投入資金，同時也可能壓縮整體投資回報。」

品牌內外的批評更是接踵而至。法拉利前主席 Luca di Montezemolo 表示：「如果我說出我真正的想法，那會傷害到法拉利。這有可能正在摧毀一個傳奇，我對此感到非常遺憾。我希望至少他們能把那輛車上的躍馬標誌移除。」

他甚至還補充說：「這絕對是一輛連中國人都不會去仿製的車。」

義大利副總理兼交通部長薩爾維尼（Matteo Salvini）亦在社群媒體上批評 Luce「價格高得離譜」，並直言此車「根本不像法拉利出品」，認為法拉利創辦人可能也無話可說。

Oddo BHF 汽車分析師 Anthony Dick 則表示，該股價反應「可以說是我們見過對汽車設計消息最劇烈的一次市場反應，市場已經給出答案」。

在談及市場疑慮，以及若新車上市失利對公司造成的風險時，Dick 指出這將影響品牌資產價值，並強調「Luce 是我們見過最偏離品牌核心精神的一款車型」，若銷售不如預期，也可能對獲利能力造成衝擊。

另一方面，法拉利執行長 Benedetto Vigna 則表示，「Luce」車型將為駕駛者帶來「與傳統車款相同的駕馭感受」，但在聲音表現上，電動車本身會呈現獨特的聲音特性，「每一種動力系統都有自己的聲音」。