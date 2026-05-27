鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-27 14:00

2026 年的美股，正處於一個由少數科技巨頭主導的獲利爆發期。根據 Evercore ISI 策略師 Julian Emanuel 的最新研究，9 家核心科技公司已成為推動今年企業盈餘預期上修的主要力量。

分析師：2026年美股利潤成長 集中在9檔核心科技股(圖:shutterstock)

這股熱潮不僅反映了市場對技術創新的期待，更展現了企業如何將人工智慧 (AI) 轉化為實質的財務收益。

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記憶體晶片與半導體為獲利預期的領頭羊

在這一波盈餘上修潮中，表現最為突出的是記憶體晶片領域。研究指出，包括 Sandisk (SNDK-US)、美光 ( MU-US)、Lumentum (LITE-US)、英特爾 (INTC-US)、Western Digital (WDC-US) 以及 希捷 (STX-US) 在內的 6 家公司，分析師對其 2026 年的盈餘預估上調幅度高達 50% 以上。

這顯示出隨著數據處理需求的激增，基礎硬體供應商正迎來前所未有的增長契機。

網路巨頭與消費行業

除了硬體設備，網路巨頭的表現同樣亮眼。Alphabet (GOOGL-US) 與 Meta (META-US) 在最新財報發布後，其 2026 年每股盈餘 (EPS) 預估分別獲上調 25% 與 10%。

AI 投資從炒作轉向實質獲利

華爾街對獲利的樂觀預期很大程度上源於對 AI 的實質投入。預計 5 大超大規模雲端服務商——Alphabet、Amazon、Meta、微軟 (MSFT-US) 與甲骨文 (ORCL-US)——將在 2026 年投入高達 5,200 億美元 的 AI 資本支出，較前一年成長約 30%。這種巨額支出反映了企業對投資回報的強大信心。

摩根士丹利的數據進一步證實，AI 已不再僅是噱頭。目前有 21% 的標普 500 指數成分股公司在電話會議中提到 AI 帶來的具體利潤收益，而 2024 年這一比例僅為 10%。

根據 PwC 的觀察，廣泛應用 AI 的公司其利潤率比未採用者高出近 4 個百分點。