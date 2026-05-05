鉅亨網編譯段智恆 2026-05-06 02:30

人工智慧 (AI) 新創 Anthropic 周二 (5 日) 宣布推出一系列專為金融業打造的 AI 代理(AI Agents)，可協助銀行、保險、資產管理與金融科技業者處理簡報製作、財報分析及合規審查等工作，顯示這家 Claude 開發商正加速從軟體開發工具市場跨足華爾街，並與 OpenAI 正面爭奪企業 AI 商機。

Anthropic搶進華爾街！推10款AI代理工具 金融資訊巨頭股價跳水(圖：REUTERS/TPG)

Anthropic 此次共推出 10 款新 AI 代理工具。根據公司說明，新工具可協助金融從業人員為客戶會議製作募資簡報、分析財務報表，甚至在偵測到潛在法遵風險時，自動將案件升級交由合規團隊進一步審查，應用範圍涵蓋投資銀行、保險、資產管理以及金融科技等領域。

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從寫程式到進軍華爾街 Anthropic 加速 AI 商業化

Anthropic 過去主要憑藉 AI 程式開發工具打開市場，在協助工程師提升軟體開發效率方面建立領先優勢。不過，隨著 AI 模型能力持續提升，Anthropic 與 OpenAI 如今正將競爭延伸至更多高附加價值產業，尤其是金融服務市場。

Anthropic 金融服務產品主管林恩 (Nicholas Lin) 表示，金融業將成為 AI 知識型工作的最佳示範場域。他指出，金融 AI 應用目前僅比程式開發應用落後幾個月，而後者近來已出現「爆炸性加速」。

Anthropic 執行長阿莫戴 (Dario Amodei) 周二也現身紐約，與摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 同台出席公司活動，現場聚集多位華爾街金融業高層，凸顯 Anthropic 在矽谷之外的影響力正快速擴大。

阿莫代指出，目前 AI 技術進展速度遠快於企業採用速度，限制 AI 商業化的關鍵，不是模型本身能力不足，而是技術如何真正擴散到產業與日常營運流程之中。

企業客戶突破 30 萬家 與 OpenAI 競逐 IPO 前估值戰

Anthropic 表示，目前已有超過 30 萬家企業客戶使用 Claude 協助自動化部分工作。今年 2 月，公司已率先推出專為金融分析、股票研究、私募股權與財富管理打造的 Claude 外掛功能，並同步發表更適合金融研究的新模型。

此次新產品中，Anthropic 也進一步強化 Claude 與第三方商務軟體的整合能力，包括 Excel、PowerPoint 與 Outlook，同時可串接 Dun & Bradstreet、穆迪等金融資料供應商的數據來源，提升金融分析與報告生成效率。

在企業部署方面，Anthropic 近期也與黑石 (BX-US)、Hellman & Friedman 以及高盛(GS-US) 成立新合資企業，加速將 Claude 導入更多企業客戶。OpenAI 日前也宣布成立類似平台，顯示兩大 AI 新創的競爭已從模型能力，進一步延伸至企業落地與商業化布局。