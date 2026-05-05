AI帶動資料洪流 財經名嘴Cramer：儲存三雄還會繼續飆

鉅亨網新聞中心 2026-05-06 05:00

CNBC 財經節目知名主持人 Jim Cramer 指出，儘管 AI 帶動的記憶體與儲存類股漲勢已顯「過熱」，但受供給短缺與需求爆發推動，相關公司股價仍有進一步上行空間。市場最新動態與企業財報亦顯示，這波由 AI 驅動的硬體升級周期，正讓儲存供應商成為最大受益者之一。

（圖：REUTERS/TPG）

Cramer 近日在社群平台發文點名 Western Digital(WDC-US)、SanDisk(SNDK-US) 與 Seagate Technology(STX-US)，稱這些「記憶體短缺概念股」將「奔馳」至更高估值區間。他直言：「很難想像，但股價確實會衝到它們應該到的位置，在那之前都會維持過熱狀態。」

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市場數據顯示，資金正快速從 AI 算力端轉向儲存端。以 Nvidia(NVDA-US) 為代表的 AI 晶片龍頭雖仍主導運算市場，但近期股價表現已被儲存類股超越。SanDisk 在 4 月單月暴漲 81%，遠高於輝達同期僅約 1.8% 的漲幅，報酬差距逾 45 倍。累計 2026 年至今，SanDisk 股價已飆升約 429.05%，成為 S&P 500 成分股中表現最佳個股之一。

分析指出，AI 模型訓練與推論需求急速成長，帶動 DRAM 與 NAND 等記憶體需求激增，資料中心儲存容量成為瓶頸，使儲存廠商握有前所未見的定價權。這也形成市場「雙面刃」：供應商獲利能力提升，但下游科技巨頭成本壓力同步攀升。

最新財報顯示，Meta Platforms(META-US)、Amazon(AMZN-US) 與 Microsoft(MSFT-US) 皆上調資本支出預測，主因即為 AI 基礎設施成本飆升。其中，Mark Zuckerberg 更直接指出，公司擴大投資與「記憶體價格飆升」密切相關，顯示大型科技企業正為 AI 軍備競賽支付更高代價。