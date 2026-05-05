鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-06 05:40

美國政府週二 (5 日) 表示，總統川普預計下週與中國國家主席習近平會面，台灣議題可望成為雙方會談重點之一。

盧比歐：川普會下周登場 「台灣議題」是會談重點之一 (圖：shutterstock)

川普將於 5 月 14 日至 15 日訪問北京，並與習近平舉行會談。外界關注，雙方是否就台海局勢交換意見、甚至釋出緩和訊號。

‌



美國國務卿盧比歐在白宮記者會中指出，台灣一向是美中高層對話的重要議題，此次會談也不例外。他強調，美中雙方都清楚，維持台灣及整個印太地區的穩定，符合彼此共同利益，不樂見任何可能升高緊張情勢的發展。

(圖：鉅亨網)

盧比歐表示，美方不希望在台灣或印太地區出現任何破壞穩定的事件，顯示華府在當前區域局勢下，仍將穩定作為優先考量。

研究機構布魯金斯學會學者 Patricia M. Kim 同日指出，本次川習會最核心的五大焦點，包括：雙邊貿易、台灣議題、美中關係、全球議題，以及人工智慧。

第一仍是貿易。市場預期，雙方可能延長現行貿易休戰安排，包括中國持續出口稀土、擴大採購美國農產品，換取美方部分關稅鬆綁與暫緩出口限制措施。

川普政府也有意推動新的雙邊經濟機制，試圖擴大非敏感產業的合作空間。市場同時關注中國對美投資政策是否出現鬆動，但美國內部對中國資金態度仍分歧，使相關進展充滿不確定性。

台灣議題仍是北京高度關切的核心。分析指出，中方可能在會談中尋求美方在政策表述上的調整，例如對「台獨」或兩岸關係的用語變化。儘管僅屬語言層面，但此類調整可能影響區域戰略預期與盟友信心，市場亦高度關注是否牽動軍售與安全承諾。

在整體戰略層面，北京更可能推動重塑美中關係的論述框架，包括「相互尊重」與「合作共贏」等原則。過去美方對此類表述持保留態度，但川普對外交語言細節相對不拘，外界關注是否為雙方關係帶來新的政策方向。

全球議題方面，伊朗衝突與荷姆茲海峽航運安全預料將列入討論。近期美國已對多家中國企業實施制裁，打擊其與伊朗的經貿往來，顯示政策立場轉趨強硬。市場觀察重點在於中國是否反擊或採取更強勢立場，進一步影響能源與航運市場穩定。

此外，人工智慧亦可能成為雙方討論焦點之一。美中在 AI 安全與技術管制上的互動，將直接牽動全球科技供應鏈。以輝達 (NVDA-US) 為代表的 AI 晶片龍頭，近期在高階運算與資料中心需求帶動下持續受市場關注，若美中在科技限制或合作上出現變化，將對半導體產業鏈產生實質影響。

市場同時關注此次峰會是否為後續更多互動鋪路。傳出川習雙方今年可能安排多場會晤，包括亞太經濟合作會議 (APEC) 與二十國集團 (G20) 等國際場合。