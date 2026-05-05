鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-05 21:10

伊朗外交部長阿格拉齊 (Abbas Araghchi) 周二 (5 日) 啟程前往北京，將與中國官員展開重要外交磋商。此次訪問是中伊兩國持續對話框架下的一環，阿格拉齊預計將會晤中國外交部長王毅，深入討論雙邊關係、區域安全及國際局勢。

川習會前 伊朗外長先赴北京 進行關鍵外交布局(圖:shutterstock)

此次行程正值中東局勢動盪之際。自 2026 年 2 月美、以對伊朗發動聯合攻勢以來，德黑蘭與華盛頓的緊張關係持續升級，並引發了史上最嚴重的全球石油供應衝擊。這場戰爭也導致美國總統川普推遲了原定於 3 月的訪中計畫，目前預計川普將於 5 月 14 日與習近平舉行峰會，因此阿格拉齊此行被視為在美中峰會前的關鍵外交布局。

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在能源與經濟制裁方面，中國作為伊朗石油的主要買家，正承受著美方的巨大壓力。儘管美國財政部敦促中國協助重開荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz)，但北京已採取前所未有的挑戰舉措，指示國內企業不要理會美國針對處理伊朗原油精煉廠的單邊制裁。

中國幾乎購買了伊朗所有的石油出口，其與德黑蘭、海灣國家和川普保持的緊密關係使其成為潛在的調解人。上個月，在巴基斯坦公開斡旋達成的停火協議宣布後，伊朗官員將停火協議的最終達成歸功於中國在最後一刻的推動，川普也證實了這項說法。