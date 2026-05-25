鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-25 19:12

台灣借券市場迎來重大變革！隨著台股總市值持續創高，證交所統計去 (2025) 年借券成交值已衝破 11 兆元大關，其中具備條件彈性的「議借交易」更以 98% 的占比成為市場主流。為進一步與國際接軌，證交所今 (25) 日宣布將於 6 月 1 日起正式實施費用收付新制，將議借交易改採「按月結算」，可望大幅簡化行政流程，為法人與中介機構有效減負擔，注入市場新動能。

臺灣證券交易所表示，台灣有價證券借貸市場發展已逾 20 年，自民國 92 年 6 月 30 日建置借券平台正式上線以來，市場制度持續優化。近年隨台股總市值成長，可供借貸之有價證券規模同步擴大，帶動借券市場規模穩健成長。

‌



就交易型態分析，依去年度統計，證交所借券中心借券成交值達 11.19 兆元，其中，議借交易占比約 98%，競價交易約 2%。此一結構顯示議借交易因具備條件彈性 (如費率、期間及擔保品等) 而更能滿足機構投資人之操作策略，因此成為主要交易模式。

為接軌國際市場實務，證交所去年 11 月 3 日公告調整有價證券借貸交易費用收付方式，並預計自今年 6 月 1 日起實施，主要有二大制度變革。

一、 借貸交易費用收付方式：借券人尚未了結標的證券數量，採按月結算與收付；遇還券了結或提前部分還券時，議借交易，亦按月結算與收付；定價、競價交易同現行作業，於還券次一營業日完成相關費用收付。

二、 按月結算借貸交易費用本公司收付時間：每月第一營業日結算後，於次一營業日收付完成。