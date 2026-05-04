鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-05 06:32

美元對主要貨幣周一 (4 日) 上揚，美伊在荷姆茲海峽對峙升級，讓投資人保持警惕之心。引人關注的是， 日元兌美元一度上揚，市場揣測日本當局可能再度出手干預。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.2%，約報 98.404。美元指數雖然已從最初開戰後觸及的高點回落，但在衝突仍未化解的情況下，持續獲得支撐。

‌



美國宣布中東時間 5 月 4 日啟動「自由計畫」引導滯留荷姆茲海峽船隻離開之後，伊朗媒體報導，一艘美國軍艦因無視伊朗警告在阿曼灣遭到兩枚飛彈襲擊，被迫折返。美國中央司令部隨即澄清並無此事，並表示兩艘美國軍艦已進入海峽並打破伊朗封鎖，且兩艘美國商船已通過海峽。

Monex USA 駐華盛頓交易總監 Juan Perez 說：「正是封鎖導致一切陷入停滯，只要局勢停滯，美元就會保持穩定。不過，一旦達成任何形式的和平協議，市場風險胃口將立即增強。這將對美元造成衝擊。」

美國宣布將減少至少 5000 名駐德美軍之後，德國總理梅爾茨 (Friedrich Merz) 試圖淡化美國總統川普的分歧，歐元兌美元貶值 0.2% 至 1.1694。

美國周五宣布，對歐盟產汽車和卡車的關稅將提高 25%，對此德國經濟部周日表示，與美國談判的同時，也正與歐盟執委會保持聯繫。

SEB 外匯策略師 Amanda Sundström 說：「從大局來看，(汽車關稅) 絕對不是利好，但也不會成為主要驅動因素。中東局勢目前無疑是主導因素。如果局勢能有所緩和或趨於穩定，這對歐元將是利多。」

日元震盪

美元兌日元貶值 0.06%，盤中一度貶 0.75% 至 155.69 日元。市場懷疑日本局上周曾干預匯市，以支撐疲軟的日元。

BBVA 十國集團外匯策略主管 Roberto Cobo Garcia 說：「考量到日元貶值將通過進口價格帶來的通膨影響、美國政府對這類行動大致抱持開放態度，以及日本充裕的外匯存底，干預的理由十分充分。」

Cobo Garcia 預測干預措施將像 2024 年那樣，把美元兌日元匯率有效壓制在 160 以下。他說：「如果未來幾周這個價位再次受到考驗，日本財務省很可能會捍衛這個水平。」

日本官員拒絕證實上周是否進場干預，但消息人士透露日本當局已買入日元，是兩年來首見。周五的貨幣市場數據顯示，日本當局可能斥資多達 5.48 兆日元 (350 億美元) 買入日元

英鎊兌美元貶 0.3% 至 1.35365 美元。澳幣兌美元走軟 0.4%，報 0.7174 美元。

澳洲央行預定周二公布貨幣決議，大多數分析師預期基準利率將提高至 4.35%。

加密貨幣方面，比特幣上漲 1.4%，報 80046 美元，是 1 月 31 日以來首度站回 8 萬美元關卡。

截至周二 (5 日) 台灣時間約 6:00 價格：