鉅亨網編譯許家華 2026-05-05 04:30

丹麥製藥巨頭 Novo Nordisk(NVO-US)口服減重藥 Wegovy 在美國上市後表現強勁，迅速改變市場對 GLP-1 藥物競爭格局的預期，並迫使投資人重新評估其對手禮來 (Eli Lilly) (LLY-US) 在該領域的領先地位。

遠距醫療平台 LifeMD(LFMD-US) 表示，自 Wegovy 口服藥於今年 1 月推出後，其業務幾乎在短時間內翻倍。每日新增患者數由原本約 300 至 400 人，暴增至 600 至 1000 人。執行長 Justin Schreiber 指出，雖預期需求強勁，但實際成長幅度仍超出預期，顯示口服藥顯著改善患者取得治療的便利性。

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上市短短四個月內，已有數萬名患者開始使用 Wegovy 口服藥，其中多數為首次接觸 GLP-1 療法的族群。市場將在本週三 (6 日) Novo 公布第一季財報時，進一步觀察該產品的成長動能。

相較之下，禮來於上月推出自家口服 GLP-1 藥物 Foundayo，但初期表現較為溫和。禮來執行長 Dave Ricks 表示，上市數週內已有逾 2 萬人開始使用該藥物，每日新增患者超過 1000 人，其中約 80% 為首次使用 GLP-1 療法。不過，公司仍處於建立市場認知階段，目前尚未大規模投放電視廣告。

分析師指出，Novo 利用約 3 個月的時間差，成功建立市場聲量並塑造產品形象。其口服藥採用與注射劑相同的活性成分 semaglutide，在臨床試驗中可達近 17% 的平均減重效果，高於禮來口服藥約 12% 的減重表現。

此外，Novo 以每月 149 美元的較低入門價格切入市場，並大規模進行行銷推廣，包括在紐約地鐵與電視投放廣告，甚至邀請名人參與超級盃宣傳，進一步擴大市場滲透率。

市場原先普遍認為，Novo 在口服 GLP-1 領域可能落後於禮來，尤其是在注射劑市場上，禮來的 Zepbound 曾於上市 6 個月後在美國處方量超越 Wegovy。然而，隨著口服藥初期銷售表現強勁，部分投資人開始修正預期。

另一關鍵差異在於製造能力。Novo 過去曾因需求暴增而面臨產能不足問題，而口服劑型對原料需求更高；反觀禮來則強調其口服藥較易生產，供應壓力相對較小。不過，目前市場關注焦點已轉向需求端的快速擴張。

產業觀察指出，口服 GLP-1 藥物正顯著擴大市場規模，吸引過去因害怕注射或價格過高而未接受治療的患者族群。遠距醫療平台 Sesame 執行長 Michael Botta 表示，相較注射劑，患者對口服藥的接受度顯著更高，選擇比例呈現「壓倒性」優勢，主要原因包括價格較低及使用方式較為便利。

患者結構也出現變化。Novo 美國業務主管 Jamey Millar 指出，男性患者比例明顯上升，儘管女性仍占多數。此外，公司正密切觀察患者是否逐步升至較高劑量，以評估長期療效與依從性。

從產業布局來看，Novo 已宣布將投資 5 億美元於愛爾蘭擴建產能，以支應未來口服產品需求，而歐洲藥品管理局預計將於今年稍晚核准該藥物。禮來則計畫在今年稍後將 Foundayo 推向更多國際市場，並將其視為拓展全球患者的關鍵產品。