鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-25 19:50

受伊朗與美國和平談判出現進展的樂觀情緒鼓舞，歐洲股市周一 (25 日) 上漲，升至兩個多月以來的最高點。市場預期地緣政治緊張局勢的降溫，將有助於緩解通膨壓力並降低全球經濟放緩的風險。

美伊和談露曙光 歐洲股市升至兩個月新高(圖:shutterstock)

泛歐斯托克 600 指數 (STOXX 600) 周一早盤上漲 0.67%，報 629.28 點，已接近今年 2 月中東戰爭爆發前的歷史高點。推動這波漲勢的核心因素是美國總統川普表示，重新開放荷姆茲海峽的框架協議已「大部分完成談判」。由於全球約五分之一的石油與天然氣運輸依賴此一航道，對能源需求高度依賴的歐洲市場，此消息推升市場樂觀情緒。

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隨著地緣風險降溫，布蘭特原油價格下跌 4.7% 至每桶 98 美元，直接帶動航空股走強。漢莎航空 (Lufthansa) 與法荷航 (Air France KLM) 分別大幅上漲 3.7% 及 7.5%。銀行類股也表現優異，整體跳漲 1.9%。然而，能源類股則受油價下滑拖累，表現相對落後。

在個別企業方面，外送平台 Delivery Hero 受 Uber 傳出有意提高收購報價的消息激勵，股價大漲 11%，創下 18 個月以來的新高。

儘管市場氛圍轉趨樂觀，但分析師警告仍須保持謹慎。Capital.com 資深分析師 Kyle Rodda 指出，伊朗核計畫、鈾濃縮以及航道控制等核心問題仍是潛在障礙，目前的協議可能僅是「延長停火」。此外，俄烏戰爭局勢再度升溫，俄羅斯襲擊基輔導致國防類股上漲 1.5%。