鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-05 03:17

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 卸任主席職務進入倒數之際，圍繞 Fed 的司法與政治壓力仍未完全消散。美國哥倫比亞特區聯邦檢察官皮洛 (Jeanine Pirro) 周一 (4 日) 向聯邦法院提出動議，要求撤銷法院先前阻止其調查 Fed 相關案件的裁定，此舉等同放棄先前多次表態將上訴至更高法院的計畫，但也讓鮑爾與 Fed 面臨的法律不確定性持續延燒。

調查Fed案急轉彎！皮洛要求撤銷敗訴裁定 川普祭迷因圖要鮑爾滾蛋(圖：REUTERS/TPG)

《CNBC》報導，皮洛先前針對 Fed 總部翻修工程成本超支，以及鮑爾向國會作證內容是否涉及不當行為展開刑事調查。不過，哥倫比亞特區首席法官波斯柏格 (James Boasberg) 今年 3 月裁定，皮洛未能提出足夠證據證明 Fed 涉及不法，因此撤銷她對 Fed 發出的傳票，4 月並再次維持原判。

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法官當時指出，有大量跡象顯示，這項調查可能與美國總統川普試圖向鮑爾施壓、要求 Fed 大幅降息有關，而非單純司法調查。波斯柏格更在裁決中直言，「堆積如山的證據顯示，政府向 Fed 理事會發出傳票，是為了施壓主席支持更低利率，甚至逼迫他辭職。」

皮洛原本最遲須在周一決定是否提出上訴，但她最終改為向法院提出撤銷動議，希望法院直接抹去先前不利裁決。不過，前聯邦檢察官墨菲 (Sean P. Murphy) 表示，此舉本質上等同要求法院「假裝這件事從未發生」，但檢方是否有權直接抹除司法敗訴紀錄，仍存在高度爭議。

Fed 方面拒絕對此置評。鮑爾上周則表示，即使本月底主席任期屆滿，他仍將繼續留任 Fed 理事，直到確認針對 Fed 的法律威脅真正解除。

與此同時，川普同日再度透過社群媒體向鮑爾施壓，發文寫道：「慢郎中 (Too Late) 正在毀掉美國！利率太高了！」並同步貼出一張諷刺圖片，畫面中鮑爾被惡搞成從高處墜入垃圾箱，再度凸顯白宮與 Fed 之間圍繞利率政策的緊張關係仍未降溫。