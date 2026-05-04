物流戰開打 亞馬遜開放供應鏈服務 UPS、聯邦快遞股價重挫約10%
鉅亨網編譯許家華
物流產業出現重大變數，電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 宣布推出「亞馬遜供應鏈服務」，正式對外開放其供應鏈與物流網絡，消息一出重挫傳統物流業者周一 (4 日) 股價。
UPS (UPS-US) 周一股價重挫 10.47%，收每股 96.31 美元；聯邦快遞 (FDX-US) 崩跌 9.11%，收每股 357.80 美元，凸顯市場憂心競爭格局將被重塑。
相較之下，亞馬遜股價表現相對持穩，顯示投資人普遍看好其進一步擴張服務版圖的策略。此次新服務允許來自多個產業的企業，直接使用亞馬遜的物流與供應鏈體系，涵蓋原材料運輸、倉儲與最終配送等完整流程。
此舉被視為亞馬遜多年布局物流基礎設施的關鍵變現時刻。該公司目前擁有超過 100 架貨運飛機，並建立龐大的倉儲與配送網絡，過去主要服務自家電商業務，如今正式向外部企業開放，意味其角色將從電商平台延伸為第三方物流服務提供者，與 UPS 與聯邦快遞正面競爭。
根據公司說法，已有多家大型零售與製造企業加入該計畫，包括 Procter & Gamble(PG-US)、3M(MMM-US)、Lands" End(LE-US) 以及 American Eagle Outfitters(AEO-US)，顯示市場初步反應熱絡。
分析指出，亞馬遜此舉不僅擴大其服務型收入來源，也可能對傳統物流業者構成長期壓力。過去 UPS 與聯邦快遞依賴企業客戶與電商需求成長，但隨著亞馬遜將內部物流能力商品化並對外銷售，可能分食既有市場。
市場觀察人士認為，亞馬遜具備規模優勢與技術整合能力，可提供更具競爭力的價格與效率，特別是在倉儲自動化與最後一哩配送領域。未來若更多企業轉向使用亞馬遜物流服務，將進一步削弱傳統業者的議價能力與市場地位。
儘管 UPS 與聯邦快遞尚未對此發表正式評論，但投資人已提前反映潛在衝擊，導致股價大幅回落。業界預期，隨著亞馬遜持續擴展物流版圖，全球供應鏈競爭將進入新一輪洗牌。
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