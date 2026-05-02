鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-02 18:10

摩根大通 (JPM-US) 認為，荷姆茲海峽在 9 月前「無論如何都將重開」。該行大宗商品團隊近期發布分析報告指出，儘管全球帳面庫存高達 84 億桶，看似儲量充裕，但真正能在不引發系統性壓力前提下動用的，僅約 8 億桶。

摩根大通認為，若海峽持續封鎖，經濟合作暨發展組織（OECD）商業庫存恐在今年 9 月跌至營運最低水位。

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數據顯示，截至 2026 年初，全球石油庫存總量約為 84 億桶，其中約 66 億桶存放於陸上設施，另有約 18 億桶以海上形式存在（包含運輸中的貨物及受制裁的俄羅斯與伊朗原油）；若依品項區分，原油約占 52 億桶，成品油則約為 32 億桶。

然而，摩根大通大宗商品分析師 Natasha Kaneva 指出，大量庫存被「鎖死」在管線填充量、儲槽最低液位及各種運營限制之中，根本無從動用。真正具備機動性的，只有約 8 億桶。

此外，自荷姆茲海峽封鎖衝擊發生以來，截至 4 月 23 日，這 8 億桶中已有約 2.8 億桶遭到消耗，剩餘可用緩衝僅約 5 億桶。

庫存如何被一層層剝盡

報告以「剝洋葱」比喻庫存消耗的順序，越往內層，代價越大。

第一層是海上浮動庫存，屬於最具彈性的供應來源。油輪上的原油可隨市場變化迅速調整航向，幾乎不需政策介入。

年初時規模約為 18 億桶，近兩個月已減少約 1.4 億桶，等同每日約 270 萬桶的消耗速度。隨著最後一批經荷姆茲海峽運輸的貨物在 4 月 20 日抵達，未來消耗節奏預料將逐步放緩。

第二層為陸上商業庫存，包括煉油廠儲槽、港口存油，以及美國 Cushing、歐洲 ARA 地區與新加坡等主要樞紐的儲備。

OECD 商業庫存已由 2 月的 28 億桶下降至約 27.2 億桶，且 4 月期間去庫速度加快至每日約 220 萬桶。

第三層是戰略石油儲備（SPR），屬於政府掌控的緊急資源，通常僅在市場出現重大衝擊時才會釋放。

目前美國、日本與韓國合計釋放規模約為每日 250 萬桶。自 3 月 26 日日本啟動釋放以來，OECD 整體戰略庫存已減少約 6100 萬桶。

最底層則是「營運最低庫存」，這是維持輸油管線順暢與煉廠持續運作所不可或缺的安全水位。此部分幾乎不會被動用，一旦跌破，整體能源供應體系將面臨運轉失靈的風險。

摩根大通指出，一旦工作庫存降至臨界點以下，管線壓力下降、港口裝載效率惡化、煉廠無法及時取得所需油品、交易商開始搶購近月合約，系統並非因「沒有油」而崩潰，而是因「流通不暢」而失靈。

歷史數據顯示，OECD 成品油庫存（含商業及戰略儲備）極少跌破約 35 天遠期需求量，對應約 16 億桶，此為經歷史驗證的實際下限。

報告測算，若荷姆茲海峽持續封鎖、需求破壞穩定在每日 550 萬桶，OECD 商業庫存將於今年 9 月觸及這條運營底線。

需求破壞機制正在失效

此外，分析指出，按照市場邏輯，油價飆升應能自動壓制需求、減緩庫存消耗。不過這一次，多國政府為防止社會動盪，紛紛補貼油價，人為壓低終端消費者感受到的價格衝擊，導致需求破壞規模遠低於市場價格信號所應觸發的水準。

數據已呈現此趨勢：3 月全球石油需求降幅約每日 280 萬桶，4 月擴大至 430 萬桶，5 月預計進一步升至 550 萬桶。

但摩根大通警告，若政府補貼持續壓制需求破壞，550 萬桶的降幅可能無法實現，庫存觸底時間將比 9 月更早到來。

屆時，全球將面臨別無選擇的局面，要不是荷姆茲海峽重新開放，就是進入能源系統全面失靈的未知領域。