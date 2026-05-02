川普認為不與伊朗達成協議「可能更好」！稱美軍「像海盜」扣押貨船、再放話接管古巴

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-02 16:00

美國總統川普週五（1 日）晚間出席佛羅里達州西棕櫚灘的活動時發表談話，就與伊朗談判、控制古巴以及近期美軍扣押伊朗貨船等議題發表言論。針對伊朗問題，川普甚至表示「也許不達成任何協議反而更好」，引發各界高度關注。

川普認為不與伊朗達成協議「可能更好」。(圖：REUTERS/TPG)

根據《CNN》報導，在伊核談判再度陷入膠著之際，川普表示美國或許「不達成協議更好」，並直言不諱地說這場戰爭已經「拖太久了」。

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他說：「坦白說，也許我們乾脆不要達成任何協議反而更好。因為我們不能讓這件事一直拖下去，已經拖太久了。」

事實上，川普稍早在啟程前往佛羅里達州前接受 《CNN》 訪問時也表示，他對伊朗為結束衝突所提出的最新方案並不滿意。

對於古巴，川普語出驚人，半開玩笑地表示美軍可以在「結束伊朗戰事的回程途中」順道接管古巴。

他還描述了一幅具體畫面：讓全球最大的航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）停靠在距古巴海岸不遠處，逼使古巴領導人自動繳械投降。

針對美國海軍近期開砲並強行扣押一艘伊朗貨輪一事，川普則詳細描述了行動經過：該船被迫停駛後，美軍動用了拖船，並登上船隻，隨後沒收船上貨物及石油。