鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-02 20:10

荷姆茲海峽長期封鎖會如何？IMF：全球經濟逼近衰退。(圖：Shutterstock)

根據《巴隆周刊》報導，美國總統川普本週已告知幕僚，須為「長期封鎖」預做準備。

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國際貨幣基金組織（IMF）在其「嚴峻情境」預測中指出，若封鎖持續，今年全球平均油價將達每桶 110 美元，明年進一步升至 125 美元。

其中，歐洲與亞洲汽油價格恐上漲至目前的三倍。與此同時，食品大宗商品價格今年預計上漲 5%，至 2027 年累計漲幅將達 10%。

面對顯著通膨壓力，各國央行勢必重啟升息循環，企業信用利差預計擴大 200 個基點，新興市場主權債利差則將擴大 100 個基點。

整體而言，今明兩年全球經濟成長率均可能僅維持在 2% 左右。IMF 明確指出，這已徘徊在衰退門檻。

報導指出，高度仰賴海灣原油進口的亞洲國家，將承受最沉重的代價。其中韓國與日本被視為最脆弱的經濟體；東南亞數個國家的石油儲備亦已降至警戒低位。

此外，印度與中國雖同樣受到衝擊，但尚可將部分能源需求轉向國內煤炭與再生能源，相對具備緩衝空間。

封鎖帶來的衝擊遠不止於能源領域。航空燃油短缺已迫使歐亞航空公司相繼取消航班，進而波及旅遊業與區域酒店等服務業。全球航運成本亦將隨燃油價格上揚而大幅增加。

儘管 IMF 已備妥貸款機制以緩解衝擊，但糧食價格的持續攀升，對非洲與拉丁美洲的發展中國家而言尤為沉重。

報導更指出，危機尚有難以預判的金融連鎖風險。部分高槓桿銀行或私人信貸機構，若對受衝擊國家或產業的風險曝險過重，在衝突長期化的情況下，將面臨嚴峻的生存壓力。

回顧歷史，2001 年亞洲金融風暴，最終就意外拖垮了歐洲老牌航空公司瑞士航空（Swissair）。

不過，長期封鎖中，亦存在少數受益領域。儘管各國政府祭出的意外暴利稅將分食部分獲利，但石油產業正享受油價上漲帶來的豐厚紅利；國防企業則因各國加緊補充防空攔截彈、精確導引飛彈及反無人機裝備，訂單持續湧入。

《巴隆》總結指出，此次危機雖不至於演變為全球大蕭條，但若美國與伊朗之間的對峙成為新常態，市場所承受的痛苦將遠比當前定價所反映的更為深遠且持久。