鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-05-02 19:56

賴清德總統今天（2 日）晚間 6 時 20 分左右在臉書貼出照片，向國人宣布已經抵達友邦史瓦帝尼，強調絕不放棄走向世界。

照片上可以看到賴清德站在機艙門前，高舉右手，由總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍陪同。

賴清德在臉書上說，原訂 4 月 22 日的出訪，因非預期外力暫緩。經過外交與國安團隊連日縝密安排，「我們在今天順利抵達，儘管晚了幾天，史國人民依舊給了我們最熱烈而溫暖的歡迎」。

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賴清德表示，期待此行透過更緊密的經濟、農業、文化及教育連結，持續深化台史邦誼，促進台灣的國際合作。史國不畏各項外交與經濟壓力，透過行動為台灣的國際空間發聲。他將代表台灣人民誠摯向恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）國王及史國政府致謝。

賴清德提到，走向世界，和每一分良善力量互助互惠，是台灣人不可剝奪的權利，也是台灣對世界的許諾。面對挑戰，台灣以決心和努力克服一切，面對打壓不公，台灣堅持公義理性應對。熱愛自由與和平的台灣，不尋求對抗，但也絕不放棄走向世界。

大陸外交部對此表示，賴清德在宜蘭發生地震後僅幾小時，棄島內民生於不顧，偷偷鑽進一架外國飛機溜出台灣，大肆揮霍公帑，上演「偷渡式」外竄鬧劇，淪為國際笑柄，拉長「台獨」醜行清單。