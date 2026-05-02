鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-02 20:41

在阿貝爾（Greg Abel）上任執行長後的首個季度，波克夏 (BRK.A-US) 的現金部位攀升至歷史新高，達到 3,970 億美元。資深投資人 Tom Russo 指出，波克夏的現金儲備其實是一種優勢而非負擔，並建議阿貝爾要謹慎行事。

根據《Business Insider》報導，波克夏年度股東大會週六（2 日）在奧馬哈登場，這也是阿貝爾首度以東道主身分主持這場萬人盛會。

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與此同時，基於巴菲特難以找到值得出手的股票與企業，波克夏的現金儲備近年來持續膨脹。

Russo 指出，不少投資人走進會場前心中都存有同一個疑問：「為什麼不把那筆該死的錢花掉？」

然而他認為，投資人必須認清，波克夏持有的現金與短期國庫券是資產，而非負債。他強調：「這筆錢的價值並非固定不變，當市場動盪導致資產價格下跌時，它的價值反而會提升。」

截至去年底，Russo 的公司持有波克夏約 17 億美元的股份。他認為，波克夏這筆戰備金庫是「專為當前不確定局勢量身打造的資產」。

他同時回憶，在金融危機最嚴峻時期，當其他放款人與投資人因風險過高而卻步時，巴菲特就曾出手，成功敲定多筆利潤豐厚的交易。

Russo 表示，若市場再度崩盤，屆時將再次「只剩一個地方可以求援，而且開出的條件將相當強硬」。

巴菲特與阿貝爾的管理哲學

Russo 也談及阿貝爾與巴菲特截然不同的管理風格。巴菲特素以「幾乎放任到棄權程度」的高度授權聞名，與旗下各子公司保持相當距離；阿貝爾則傾向更積極介入的管理方式。

在巴菲特時代，波克夏雖採去中心化的自治子公司架構，但巴菲特的智慧始終是最後的後盾。

Russo 回憶，每當子公司負責人遇到棘手問題，巴菲特就會親自出馬。據其描述，巴菲特通常只會提出三個問題，而管理者往往在第二個問題時就已經知道正確答案。

他表示，「關鍵在於，這些答案是他們透過與巴菲特的推演過程自己得出的，因此完全屬於他們。」他也認為，巴菲特應為波克夏多年來旗下企業的優異表現「獲得部分功勞」。

Russo 指出，巴菲特另一項維繫管理效率的策略，是為各子公司負責人量身訂製「以績效為基礎的薪酬合約」，透過明確的方向與誘因，讓自己得以專注於最擅長的工作：尋找新投資標的。

波克夏風格轉變？

分析指出，在企業併購方面，波克夏在巴菲特領導下的最大魅力，在於它買下企業後會保留原有經營團隊、極少干預日常運營，並承諾給予永久的歸屬感，而這與私募股權慣用的「空降管理層、大砍成本、拆分資產、數年內轉手獲利」模式形成鮮明對比。

Russo 表示，波克夏「獨特魅力」在於，創辦人將企業賣給波克夏後，仍能在當地保有崇高地位，同時享有「波克夏體系管理者」的光環，並獲得巴菲特的指導資源。

他警告，若阿貝爾打破傳統、採取更強勢的收購管理方式，波克夏作為買家的獨特吸引力將面臨流失風險。