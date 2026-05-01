美國官員透露伊朗戰爭實際支出！恐耗近500億美元 較國防部說法翻倍

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-01 09:35

熟悉內部評估的美國官員指出，美伊戰爭的實際花費已接近 500 億美元，約為五角大廈本週在國會聽證會上所引述數字的兩倍。

美國官員透露伊朗戰爭實際支出。(圖：Shutterstock)

根據《CBS》報導，五角大廈一名官員週三（29 日）在國會山莊作證時，將國防部「史詩憤怒行動」（Operation Epic Fury）的花費列為約 250 億美元。

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然而，這一數字並未完整納入受損或遭摧毀的裝備，以及美軍基地的損失。作為參考，250 億美元規模相當於 NASA 全年預算。

國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）本週出席聽證會，為五角大廈高達 1.5 兆美元的龐大預算請求辯護。

然而，熟悉內部評估的官員透露，戰費迄今實際上已接近 500 億美元。

報導指出，兩個數字之間的落差，主要源於大量已使用且亟需補充的彈藥。以無人機為例，五角大廈已損失 24 架 MQ-9「死神」無人機，而這種精密的無人飛行器每架造價逾 3000 萬美元。

綜合來看，較高的估算不僅反映了作戰節奏，也凸顯了戰場上物資消耗這一往往不為人見的隱性成本。

美國國防部代理主計長赫斯特（Jules Hurst）週四（30 日）在參議院作證時坦言，軍事建設成本難以估算。

當民主黨參議員 Richard Blumenthal 追問 250 億美元究竟涵蓋哪些項目時，赫斯特回應稱：「我們目前尚不清楚未來的軍事部署態勢，以及相關基地的未來建設規劃。」

此前，《CNN》也率先報導指出，戰爭損耗實際估算數字接近 400 億至 500 億美元。

週三，民主黨參議員 Chris Coons 也對戰費僅 250 億美元的說法公開質疑：「坦白說，我確信這個數字偏低。」他認為這一數字似乎未將兩個月來的兵力部署與駐留費用及其他開支計入其中。

曾任職於管理和預算辦公室、現為戰略與國際研究中心（CSIS）國防安全部門資深顧問的 Mark Cancian 表示，在這類戰爭中，彈藥雖是最大宗支出，但還有許多其他不易察覺的隱性成本。

他指出，此次戰事中，燃料成本的上升尤其值得關注。國防部在飛機、艦艇與車輛上消耗大量燃油。他也強調，承擔戰爭成本的不只是國防部，國土安全部等部門同樣可能面臨更高支出。