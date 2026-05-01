鉅亨網新聞中心 2026-05-01 15:40

根據業界最新薪酬調查，華爾街投資銀行首年分析師（Analyst）薪資呈現明顯金字塔結構，頂級精品投行與傳統大型投行之間的薪酬差距持續拉大。

頂級投行：薪資天花板，代價是青春

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其中，Centerview 長年盤踞業界薪酬榜首，首年分析師綜合總薪酬輕鬆突破 20 萬美元，表現優異者甚至可衝上 27.5 萬美元以上。

分析指出，Centerview 之所以能開出業界最高薪資，關鍵在於其業務高度集中於全球頂尖併購與企業重組，單一案件規模動輒百億美元，且團隊規模極小，人均創收穩居華爾街之冠，每位員工平均為公司創造高達 350 萬美元的收益。

然而，高薪背後代價同樣驚人。Centerview 就曾因開除一名要求保障每日 8 小時睡眠的分析師而引發訴訟，儘管雙方最終達成和解，此事件卻清楚揭示了該行的企業文化：以全天候待命換取頂級報酬，毫無妥協空間。

同屬頂級投行梯隊的 Evercore、Moelis、PJT (PJT-US) 、Qatalyst 及 Guggenheim，總薪酬同樣落在 20 萬美元以上。

其中 PJT 重組部門（RSSG）薪酬可突破 25 萬美元，遠超八大投行；Guggenheim 近三年新人獎金漲幅更是頂級精品行中最高之列。

八大投行：品牌保證，薪酬穩健

全球知名度最高的八大投行，整體落在薪酬金字塔的第二梯隊。

高盛集團 (GS-US) 作為業界金字招牌表現最為突出，首年分析師總薪酬介於 18 萬至 21.5 萬美元之間，獎金最高可達底薪的 80%。

摩根大通 (JPM-US) 2025 年營收近 1,030 億美元，首年分析師總薪酬落在 17 萬至 21 萬美元區間。

摩根士丹利 (MS-US) 與美國銀行 (BAC-US) 緊隨其後，總薪酬約 17 萬至 21 萬美元，其中美銀在 2025 至 2026 會計年度的獎金發放尤為慷慨，英國地區初級員工獎金甚至達到底薪的 75% 至 100%，在八大行中備受好評。

歐資大行、二線美資大行：招募量大，波動明顯

其中花旗因招募規模龐大，每年提供大量名額，成為留美求職者的熱門目標，年薪落在 16 萬至 19 萬美元。

瑞銀完成對瑞士信貸的收購後業務大幅擴張，薪酬競爭力持續提升；德意志銀行總薪酬下限最低，年薪約 15.5 萬到 18.5 萬美元，但招募門檻相對寬鬆，對非名校背景的求職者較為友善。

巴克萊則波動最大，英國地區 2025 年首年分析師獎金一度僅有底薪的 40%，相比數年前幾近腰斬。

中型精品行與區域行：分化明顯，仍具競爭力

金字塔底層為中型精品行與區域型投行，主要承接中小型交易案件，整體薪酬相對有限，但內部組別分化極為明顯。

Jefferies(JEF-US) 為此梯隊中表現最接近八大行者，總薪酬 16 萬至 19 萬美元，惟獎金波動較大。

Houlihan Lokey (HLI-US) 的重組核心部門在景氣良好時，總薪酬可突破 20 萬美元，直逼頂級精品行。