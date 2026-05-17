鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-17 15:00

OpenAI 週五（15 日）宣布，針對美國 ChatGPT Pro 訂閱用戶推出個人財務管理工具預覽版，用戶可連結旗下金融帳戶，透過對話方式進行支出分析、投資組合檢視及未來財務規劃等多項功能。然而，此舉也引起許多用戶反彈，稱「簡直瘋了」。

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（圖：OpenAI）

帳戶連結完成後，用戶可在儀表板上一覽投資組合績效、消費紀錄、訂閱項目及即將到期的付款資訊。

用戶可透過側邊欄「財務」（Finances）選項點選「開始使用」（Get started），或在對話框輸入「@Finances, connect my accounts」啟用功能，ChatGPT 將引導用戶透過 Plaid 完成帳戶綁定。

此次新功能的推出，距 OpenAI 於 4 月收購個人財務新創公司 Hiro 的核心團隊僅一個月。Hiro 曾獲 Ribbit、General Catalyst 及 Restive 等知名創投支持。

OpenAI 表示，Hiro 團隊的財務專業知識對本次產品發布有所貢獻，但未說明該功能是否完全由其打造。

OpenAI 指出，目前每月已有逾 2 億名用戶透過 ChatGPT 提問財務相關問題。為因應需求，公司特別強調新一代 GPT-5.5 模型在情境推理能力上更為出色，並與財務專家合作建立專屬基準測試，持續優化模型在個人理財問題上的表現。

藉由新工具，用戶可提出如「我最近感覺花費變多了，有什麼變化嗎？」或「幫我規劃五年內在當地買房的準備方案」等具體問題，獲得深度個人化的財務建議。

在隱私保護方面，用戶可至「設定 > 應用程式 > 財務」管理或移除已連結帳戶。一旦中斷連結，同步至 ChatGPT 的財務資料將在 30 天內完全刪除，用戶亦可自行在財務頁面檢視並刪除相關財務記憶。

OpenAI 表示，個人財務工具目前開放 Pro 用戶透過網頁版及 iOS 版 ChatGPT 使用，並將依據回饋意見持續優化後，再考慮向 Plus 用戶擴大開放。

讓人意外的是，在 ChatGPT 的 X 評論區，美國網友幾乎一邊倒地表達反對，稱「不應該把財務隱私資訊交給 AI」、「讓 AI 訪問銀行資訊簡直瘋了」、「隱私這個詞將從字典裡消失」，還有人擔心 AI 會偷偷用自己的帳戶訂閱亂七八糟的服務。

不過，根據 OpenAI 產品負責人 Ty Geri 的說法，目前 ChatGPT 對金融帳戶的存取權限僅限於「讀取」，資金轉移或其他操作性指示仍須由用戶自行完成。