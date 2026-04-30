封鎖反助攻？美國人瘋跨境買車 中國汽車「借道墨西哥」爆紅

鉅亨網新聞中心 2026-05-01 07:30

美國消費者繞道墨西哥購買中國品牌汽車的現象正在升溫。根據華爾街日報近期報導，在美墨邊境地區，距離邊界僅數英里的商業街上，陳列著多款在美國市場受政策限制、但在墨西哥熱銷的中國車型，吸引大量美國民眾關注與詢問。

（圖：REUTERS/TPG）

報導指出，憑藉高性價比、豐富功能與新穎設計，中國品牌汽車目前已佔墨西哥汽車市場約四分之一銷量，並快速改變當地消費者結構。一名 21 歲、往返美墨通勤的墨西哥車主表示，他以約 3 萬美元購入一款中國插電式混合動力 SUV，其性能與配置「完全碾壓同價位傳統品牌」，甚至具備車內 KTV 等娛樂功能。另有經銷商透露，一戶家庭以每輛約 1.7 萬美元購買兩輛中國入門車款，供子女赴美求學使用，顯示價格優勢正滲透跨境需求。

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由於美國對中國電動車與相關產品實施關稅與市場限制，美國消費者無法直接購買中國品牌車款，但邊境城市如德州埃爾帕索的消費者已開始向當地經銷商詢問原因。同時，在 YouTube、TikTok 等平台上，越來越多美國汽車部落客與專家發布教學影片，分享如何透過合法流程赴墨西哥購車並帶回美國使用，引發輿論關注。

產業觀察人士指出，美國車企長期偏重高利潤車型，忽視入門市場需求，為中國品牌提供切入機會。報導引述多位業界人士分析，美國消費者對價格與性價比高度敏感，但本土車廠策略導致產品結構失衡，使得中國車在全球市場快速填補空缺。

這種結構性差距亦反映在產業認知轉變上。過去美國業界曾輕視中國製造能力，但隨著中國持續投入供應鏈與技術升級，競爭力已顯著提升。曾任福特、克萊斯勒、寶馬與通用汽車高管的鮑勃 · 盧茨受訪時表示，他曾駕駛中國製別克 SUV，對其裝配精度與行駛質感印象深刻，認為中國車企已具備打造高端汽車的能力。

此外，在北京國際車展上，多家美國媒體對中國品牌的設計與技術表現給予正面評價。甚至有美國部落客組團帶領國際遊客參觀車展，顯示中國汽車對全球消費者的吸引力持續上升。部分報導亦指出，有民調顯示，約 30% 的美國消費者願意購買中國品牌汽車，較 10 年前翻倍成長。

儘管市場需求升溫，美國政策面仍趨於收緊。部分政界人士主張進一步限制中國汽車與零組件進入美國市場，並強調供應鏈安全與產業保護。但業界警告，此舉可能推高車價並削弱競爭力，使美國消費者承擔更高成本。