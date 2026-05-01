鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-01 14:00

威騰、Sandisk財測亮麗卻落難！AI飢渴需求難敵利多出盡賣壓 (圖:Reuters/TPG)

Cerity Partners 分析師指出，儘管財測優於預期，但威騰與 Sandisk 的展望仍缺乏足以支撐現有劇烈漲勢的「驚喜感」。

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儲存大廠近幾個月來明顯受益，特別是 Sandisk 生產的 NAND 快閃記憶體技術，已成為 AI 基建熱潮中的關鍵瓶頸。

威騰電子執行長 Irving Tan 針對硬碟 (HDD) 產品指出：「需求驅動因素非常明確：幾乎所有的 AI 工作負載，從訓練、推論、AI 代理 (Agentic AI) 到實體 AI(Physical AI)，都會產生出需持久且以具成本效益的方式儲存在 HDD 上的數據。」

Sandisk 自 2025 年 2 月從威騰電子分拆獨立以來，股價一路飆升，該股周四收盤價為每股 1096.51 美元，與初登場時的 36 美元相比翻漲近 30 倍，今年來也有將近 300% 的漲幅。威騰電子周四收在每股 434.52 美元，今年以來漲幅超過 150%。

但財報公布後，兩家公司股價周四盤後均走跌，Sandisk 挫跌 6% 至每股 1031 美元，威騰重摔 8% 至每股 399.52 美元，顯示儘管基本面極其強勁，但在希捷本周稍早釋出利多、引發族群提前卡位漲勢後，市場對威騰與 Sandisk 的高標期待，導致股價在財報發布後雙雙走軟。

財報、展望輕鬆超預期

Sandisk 周四公布上季轉虧為盈，獲利 36.2 億美元，去年同期的 19.3 億美元虧損包含一筆 18.3 億美元的商譽減損，而經調整後 EPS 為 23.41 美元，優於分析師預期的 14.62 美元。營收較去年同期成長逾三倍至 59.5 億美元，同樣高於預期的 47.2 億美元。

Sandisk 資料中心營收成長超過兩倍，執行長 David Goeckeler 強調，上季是公司的關鍵轉捩點，技術優勢正引導產品組合向資料中心等高價值市場轉型。

威騰電子上季獲利則從去年同期的 5.2 億美元增至 32.1 億美元，經調整後的持續經營部門 EPS 為 2.72 美元，優於分析師預期的 2.39 美元。營收年增 45.5% 至 33.4 億美元，同樣優於預期的 32.5 億美元。

展望本季，威騰電子預期調整後 EPS 介於 3.10-3.40 美元之間，營收介於 35.5-37.5 億美元，優於分析師預期的 2.75 美元與 34.6 億美元。

Sandisk 則預期本季調整後 EPS 介於 30.00-33.00 美元之間，營收介於 77.5-82.5 億美元，優於分析師預期的 23.38 美元與 66.2 億美元。