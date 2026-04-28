鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-29 07:41

〈財報〉儲存需求旺！希捷財測勝預期、盤後飆16% 對手股價也沾光 (圖:Shutterstock)

Q4 財測關鍵數字 vs 分析師預測

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營收：34.5 億美元 ±1 億美元 vs 31.6 億美元

調整後 EPS：5 美元 ±20 美分 vs 3.97 美元

F2026Q3(4 月 3 日止) 財報關鍵數字 vs 分析師預測

營收：31.1 億美元 vs 29.6 億美元

調整後 EPS：4.10 美元 vs 3.48 美元

希捷上季營收年增 44% 至 31.1 億美元，調整後 EPS 為 4.10 美元，勝過市場所估的 3.48 美元，本季財測更遠遠跑贏分析師預期。此外，上季毛利率 (non-GAAP) 從去年同期的 36.2% 上升到 47%。

希捷董事長兼執行長 Dave Mosley 說：「希捷 3 月為止一季的財報表現優異，營收與 EPS 均超越先前提供財測區間的高標，毛利率表現更創下紀錄，並產生近 10 億美元的自由現金流。」

隨著企業競相導入 AI 以加速流程並削減成本，它們也正大舉投資儲存設備，以處理創建與執行最新模型所需的巨量數據。

記憶體晶片價格飆升，也帶動投資人對儲存市場的熱情：希捷股價在 2025 年飆漲逾三倍之後，今年續跑且已翻倍上漲。

希捷周二盤後大漲 16%，扭轉收盤下跌頹勢。引發周二 AI 概念股普遍下跌的原因來自華爾街日報 (WSJ) 的一則報導，內容披露 AI 指標企業 OpenAI 未能達到營收和用戶成長目標，讓投資人擔憂 AI 熱潮恐過度擴張。