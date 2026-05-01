鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-01 11:30

《MarketWatch》報導，全球油市再度經歷劇烈波動的一個月。4 月 8 日美國與伊朗達成停火協議後，原油價格一度下跌，但隨後又超越 3 月創下的歷史高點漲勢。布蘭特原油 (Brent) 期貨周四 (4 月 30 日) 早盤一度突破每桶 125 美元，創近四年新高。但 4 月整體仍以下跌作收，顯示市場情緒可能逐漸回歸理性。

富國銀行投資研究所 (Wells Fargo Investment Institute) 股票主管 Sameer Samana 表示，「短期來看，重點在於油價能漲多高、又能維持多久。」

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不過，他也認為衝突不太可能再持續兩個月，這使得現在看多油價變得困難。他形容，「這就像在推土機前撿硬幣。」

他認為較佳進場時機，可能是等油價回落至每桶約 80 美元區間，這可能在年底前出現。

市場近期出現國際能源總署 (IEA) 史無前例的緊急釋油措施，以及對俄羅斯原油制裁的暫時豁免。但能源顧問公司 Strategic Energy & Economic Research 總裁 Michael Lynch 指出，油市仍顯疲弱，價格雖高，但尚未達到極端水準。

他表示，白宮持續宣稱伊朗戰事接近勝利，使市場意識到荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 封鎖可能隨時結束。

美國總統川普周四在白宮橢圓辦公室表示，封鎖荷姆茲海峽「令人難以置信」，並稱「戰爭一結束，汽油與油價將迅速下降。」

Lynch 認為，白宮的樂觀言論抑制了油價突破 2008 年高點。當年 7 月 11 日，布蘭特原油盤中曾創下每桶 147.50 美元的歷史紀錄。相比之下，周四到期的布蘭特期貨收在 114.01 美元。

儘管周四一度觸及每桶 126.41 美元、創下 2022 年 3 月 9 日以來新高，但全球油價 4 月整體仍下跌 3.7%。下一期布蘭特原油期貨合約周四收在 110.40 美元。

Mind Money 執行長 Julia Khandoshko 表示，近期接近 120 美元的油價反映的是荷姆茲海峽僵局，而非全球需求出現「結構性崩解」。

她指出，多數國家仍持續補充燃料，認為目前高油價「只是地緣政治噪音，被市場誤認為供給短缺」。

Samana 表示，供應疑慮仍可能推動油價回到近期高點區間，但市場也開始反映需求遭抑制的情況。

他指出，多頭可能認為短期內油價仍可回升至 120 至 150 美元，但問題在於「另一端其實仍有充足供給」。

Atlantic Council 呼籲各國配給石油，以因應荷姆茲海峽長期封鎖。菲律賓、泰國與斯里蘭卡等國已宣布節省燃料措施。

在此背景下，油價可能尚未見頂。

Cardiff 執行長 William Stern 表示，「你無法用傳統庫存模型來判斷高點，近期合約價格反映的是地緣政治重新洗牌。」

他認為，市場正在交易一場「中東權力重組」，4 月宛如一場即時上演的「地緣政治混戰」，因此現在試圖預測油價上限只是猜測。

摩根大通 (JPMorgan Chase) 策略師指出，雖然今年初全球原油庫存達 84 億桶、處於「健康」水準，但可動用空間有限。

Lynch 表示，若荷姆茲海峽未能在數周內完全重啟，市場將面臨更進一步的實體供給緊縮，油價可能重回戰爭高點。