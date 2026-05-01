〈財報〉威騰電子財測勝預期 盤後卻遭獲利了結重挫8%
鉅亨網編譯余曉惠
硬體儲存大廠威騰電子 (Western Digital)(WDC-US) 上季財報優異，本季營收預測也跑贏市場預期，顯示人工智慧 (AI) 對資料儲存的暢旺需求有助拉抬定價，但亮眼成績似乎未能讓投資人滿意，導致威騰遭逢獲利了結賣壓，周四 (30 日) 盤後重挫 8%。
Q4 財測關鍵數字 vs 分析師預測
- 營收：36.5 億美元 (±1 億美元) vs 34.6 億美元
- EPS：3.25 美元 vs 2.75 美元
Q3 財報關鍵數字 vs 分析師預測
- 營收：33.4 億美元 vs 32.5 億美元
- EPS(non-GAAP)：2.72 美元 vs 2.39 美元
- 營業利潤率：35.7%，去年同期為 33.1%
威騰上季營收年增 45.5% 至 33.4 億美元，本季營收中位數預估為 36.5 億美元，雙雙優於華爾街預期。上季的 non-GAAP EPS 為 2.72 美元，也跑贏市場預測。
威騰今年來到周四收盤為止上漲超過一倍，主因是科技巨頭大舉投資 AI 基礎建設，因此對高容量硬碟 (HDD) 產生龐大需求。由於 AI 推論有儲存大量數據的需求，讓威騰這類硬碟大廠掌握強大的定價能力。
威騰去年初把記憶體業務 Sandisk(SNDK-US) 分拆之後，目前全心發展資料中心市場。
儘管財報和財測都交出佳績，投資人期待卻更高，導致威騰周四盤後重挫 8%。同日公布業績的 Sandisk 也面臨同樣處境，盤後挫跌 6%。
威騰正藉由強勁的自由現金流產生能力，進行積極的資本回報。該公司 2 月新宣布 40 億美元的庫藏股計畫，繼先前 20 億美元計畫之後再度追加規模。
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