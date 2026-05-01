〈財報〉SanDisk業績亮眼仍難續攻 股價大漲後跌近6%

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-01 09:02

《MarketWatch》報導，SanDisk(SNDK-US)周四 (4 月 30 日) 公布優於預期的財報並上調財測，但在過去一年股價暴漲 3,300% 後，似乎仍不足以推動股價續漲。

SanDisk業績亮眼仍難續攻，股價大漲後跌近6%(圖：Shutterstock)

公司 2026 會計年度第三季交出亮眼成績，營收達 59.5 億美元，年增 251%，遠高於 FactSet 預期的 47.2 億美元；調整後每股盈餘 (EPS) 為 23.41 美元，大幅優於市場預期的 14.62 美元。

‌



執行長 David Goeckeler 在聲明中表示，「這季對 SanDisk 而言是關鍵轉折點，我們的技術領先優勢正推動產品組合轉向價值最高的終端市場」，也就是資料中心。

Q3 財報關鍵數據 v.s. FactSet 預估

營收：59.5 億美元 v.s. 47.2 億美元

調整後 EPS：23.41 美元 v.s. 14.62 美元

他並指出，公司正轉向「以多年期客戶合作為基礎、並附帶明確財務承諾」的新商業模式，預期將提升獲利能力。

不過，該股在周四盤後交易下跌近 6%，可能反映投資人獲利了結，或對新商業模式是否會限制未來定價能力存疑。

從部門表現來看：

資料中心業務營收達 15 億美元，高於預期的 11 億美元

邊緣 (edge) 業務營收為 37 億美元，優於預期的 22 億美元

消費性業務營收為 8.2 億美元，低於分析師預估的 13 億美元

展望第四季，公司預估截至 6 月當季營收將落在 78 億至 83 億美元之間，遠高於分析師預期的 66 億美元。

本周稍早，Melius 分析師 Ben Reitzes 對 SanDisk 給予買進評級，並指出晶片相關公司「地位正在提升、價值愈來愈高」。

在 AI 需求帶動供給緊張的背景下，記憶體與儲存製造商得以調漲價格。Reitzes 認為，未來 SanDisk 等供應商可能採用類似「訂閱制」模式，讓客戶簽訂多年期合約，這有機會讓估值倍數翻倍甚至三倍。此外，代理型 AI 與實體 AI 帶動的記憶體需求，也將進一步支撐成長。

Jefferies 分析師 Blayne Curtis 本月稍早指出，AI 需求強勁，加上長期供應合約談判進行中，將推升 NAND 記憶體價格，利多 SanDisk。