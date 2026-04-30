鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-01 07:18

蘋果 (AAPL-US) 周四 (30 日) 盤後公布上季 (會計年度第 2 季) 財報，儘管 iPhone 業績略遜市場預期，但營收、獲利均超越市場預期，並預估本季營收將成長 14-17%，遠勝市場所估的 9.5%，激勵盤後股價開低走高，一度上漲 5%。

〈財報〉蘋果iPhone業績失色 但本季營收展望令人驚豔 盤後勁揚 (圖:Shutterstock)

這是蘋果上周公布庫克將在 9 月 1 日交棒給特納斯 (John Ternus)、轉任執行董事長之後，首次面對華爾街的檢視。特納斯長期在蘋果負責硬體部門，周四在庫克的親自介紹下參與本次財報電話會議。

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庫克在開場白中說：「我們已有合適的領導者準備好接手」，並表示蘋果擁有能實現「公司前景」的團隊。

特納斯則對庫克與股東表示感謝，並提到公司擁有「令人期待的未來產品藍圖」。他說：「雖然我不會透露產品藍圖的細節，但可以這麼說，這是我在蘋果工作 25 年來，投入產品與服務研發最令人振奮的時刻。」

財報公布後，蘋果盤後股價一度上漲 5%，截稿前仍漲 2.6%。該股周四稍早收盤收高 0.44% 至每股 271.35 美元，今年來到周四收盤為止累計僅上漲 0.19%。

FY2026 Q2(3 月 28 日止) 財報關鍵數字 vs 分析師預期

稀釋後 EPS：2.01 美元 vs 1.95 美元

營收：1111.8 億美元 (年增 17%) vs 1096.6 億美元

毛利率：49.3% vs 48.4%

各終端產品表現 vs. 分析師共識預期

iPhone 營收：569.9 億美元 (年增 22%) vs 572.1 億美元

Mac 營收：84 億美元 (年增 5.6%) vs 80.2 億美元

iPad 營收：69.1 億美元 (年增 8%) vs 66.6 億美元

穿戴裝置、居家用品及配件 (Wearables, Home and Accessories)：79 億美元 (年增 5%) vs 77 億美元

服務營收：309.8 億美元 (年增 16%) vs 303.9 億美元

各地區銷售

美洲：450 億美元 (年增 12%)

歐洲：280.5 億美元 (年增 14.7%)

大中華：205 億美元 (年增 28%) vs 189 億美元

日本：84 億美元 (年增 15%)

亞太其他：91.38 億美元 (年增 25%)

蘋果上季營收成長 17%，優於華爾街所料，也超越公司先前自行預估的成長 13-16%。

然而銷售業績表現不一，蘋果在美洲和歐洲的銷售表現不佳，不過大中華和其他亞洲地區出色。

值得注意的是，iPhone 銷售不如市場預期，是這份財報中唯一一項遜色的主要指標，也是 iPhone 業績過去三季以來第二度令分析師失望。

Emarketer 分析師 Jacob Bourne 說，「市場對 iPhone 業績的期待愈來愈難以滿足」，蘋果正面臨「定義 AI 時代下一款消費性裝置」的壓力。

庫克表示，iPhone 17 現在是「公司史上最受歡迎的產品線」，並指出儘管面臨「供應限制」，整體營收仍優於先前釋出的財測。財務長 Kevan Parekh 也表示，公司在 iPhone 與 Mac 產品上的確面臨供應限制。

蘋果上季受惠於 3 月推出的多款新品，包括 iPhone 17e，以及搭載 M4 晶片、提供 11 吋與 13 吋兩種尺寸的新款 iPad Air。此外，蘋果還推出了售價 599 美元、瞄準學生與預算導向消費者的低價筆電 MacBook Neo。

上季服務營收成長約 16%，隨著服務業務成長，蘋果的毛利率也持續攀升。過去蘋果毛利率長期停留在 30% 以上，近年來則穩步走高，最新數字達到 49.3%，高於前一季的 48.2%。