鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-01 09:30

《Yahoo Finance》報導，即將接任聯準會 (Fed) 主席的華許 (Kevin Warsh) 在確認聽證會上表示，他希望利率決策會議能更「混亂」一些，認為透過一場「良性的家庭爭論」，有助於做出更好的經濟決策。

如今情勢似乎正朝這個方向發展。周三，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 共有四名成員對決策投下反對票，為 1992 年以來最多。

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其中，三位地區聯準銀行總裁——哈瑪克 (Beth Hammack)、卡什卡里(Neel Kashkari) 和蘿根 (Lorie Logan) 不滿聲明中偏向降息的措辭，主張改為更中性的立場。

聯準會理事米蘭 (Stephen Miran) 則認為應降息 1 碼。

同時，即將卸任主席的鮑爾 (Jerome Powell) 打破慣例，決定在主席任期結束後繼續留任理事，最長可能至 2028 年初。

Capital Economics 經濟學家 Thomas Ryan 指出，「儘管鮑爾表示會保持『低調』，但這可能意味著偏鴿派的米蘭未來將離開，進而使 FOMC 立場轉向更鷹派，也讓華許在短期推動降息的任務更加困難。」

「中間派正在移動」

三位投下反對票的地區聯準銀行總裁，實際上也向華許釋出訊號，顯示他們對通膨仍感憂心。目前通膨仍高於目標水準，3 月 PCE 年增率升至 3.5%，高於戰前 2 月的 2.8%。扣除食品與能源的核心 PCE 年增 3.2%，亦高於 2 月的 3%。

阻力可能不只來自這三位投下反對票的成員。鮑爾在記者會上指出，「目前沒有人主張升息」，且多數成員也不希望修改聲明中偏向降息的措辭，他同時表示，「委員會的中間立場正逐漸朝更中性的位置移動」。

也就是說，多數委員正逐步遠離降息傾向——即使聲明並未明確反映這一點。

德銀經濟學家 Matt Luzzetti 表示，「這意味著，支持以更平衡方式呈現雙重使命風險的聲音，並不僅限於上述三位投下反對票的成員。」

改變通膨衡量框架

在上周的確認聽證會中，華許表示，聯準會偏好的通膨指標——核心 PCE——只能提供對通膨的粗略描述。他傾向採用「裁減平均值」(trimmed averages) 來衡量通膨，因為這種方法能排除極端值。

他表示，在這類指標下，目前通膨的潛在趨勢「已有所改善」，且看起來「相當正面」。

前克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 則警告，這類指標應謹慎使用，因其往往帶有向下偏誤。克里夫蘭聯準銀行本身就提供一項裁剪平均通膨指標。

她表示，「在目前這個時點轉向採用裁剪平均值，可能並不理想，因其存在向下偏誤。」

華許若試圖改變聯準會的通膨衡量框架，可能會面臨阻力。

即使不考慮衡量方式的改變，通膨情勢本身也變得愈發難以判讀。過去五年來，物價漲幅持續高於聯準會 2% 的目標。同時，關稅推升商品價格，油價飆升則構成最新衝擊。然而，不受關稅影響的服務通膨，自去年以來就已呈現黏著，在油價上漲前便已如此。

在被提名加入聯準會之前，華許去年曾表示，他認為 AI 將大幅提升生產力，進而壓低通膨，並讓聯準會有空間降息。

在此次聽證會中，他雖提及 AI，但未再重申上述看法，只表示 AI 及他所稱的「創新循環」可能隨時間改善價格走勢，使聯準會在控制通膨方面的工作更為容易。但他也指出，AI 可能影響就業，聯準會在制定利率政策時需納入考量。