鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-01 03:59

一份語氣強硬的聲明中，伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）週四 (30 日) 暗示伊朗對荷姆茲海峽控制將開啟「新篇章」，同時把核計畫與飛彈能力視為「國家資產」加以守護，無意向美國壓力讓步。

穆吉塔巴：伊朗開啟掌控荷姆茲「新篇章」嗆美國該待在「海底」 (圖：shutterstock)

這份聲明於伊朗「波斯灣日」發表，由國營電視主播代為宣讀。穆吉塔巴未公開露面，但透過書面內容釋出明確訊號。

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他直言，美國人在波斯灣唯一的歸宿「就是海底」，並稱該地區的歷史正被書寫「新篇章」。

穆吉塔巴強調，波斯灣的未來將不再有美國存在，並表示區域國家命運相連，批評「遠道而來、心懷貪婪與惡意的外來者」不應介入。

他重申，伊朗的科技與軍事能力，包括核能與飛彈發展，皆為國家核心資產，不會成為談判籌碼。

穆吉塔巴在聲明中亦暗示，伊朗將持續對荷姆茲海峽進行管理。

他指出，伊朗對荷姆茲海峽的「法律規範與新管理方式」將提升區域安全，並有利於各國。不過，國際社會普遍將該海峽視為國際水域，應自由通行。包括阿拉伯聯合大公國在內的波灣國家，則批評伊朗此舉形同海上掠奪。

穆吉塔巴此番談話正值美國對伊朗實施海上封鎖之際，伊朗石油出口受阻，油輪難以出海。市場方面，布蘭特原油期貨一度升至每桶 126 美元，反映伊朗持續掌控荷姆茲海峽所帶來的供應衝擊。該海峽為全球約五分之一原油與天然氣運輸必經之地。

穆吉塔巴據傳在 2 月 28 日襲擊中重傷，該事件造成其父、前最高領袖阿里 · 哈米尼（Ali Khamenei）身亡。自 3 月接任以來，他尚未公開露面或出現在影像中。多方消息指出，他臉部與腿部受創嚴重，目前仍在醫療照護下，主要透過語音會議與高層官員溝通，但精神狀態清晰。

同時也有說法指出，相較於其父，穆吉塔巴的權力集中度較低，部分決策權已轉向伊斯蘭革命衛隊高層，使權力結構出現變化。

目前，在脆弱停火架構下，美伊雙方仍圍繞荷姆茲海峽僵持。