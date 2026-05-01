鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-01 08:17

蘋果 (AAPL-US) 周四 (30 日) 盤後公布上季 (第 2 季) 財報，執行長庫克在電話財報會議中與即將交棒的特納斯 (John Ternus) 同台登場談公司願景，本次財報電話會議的重點如下。

特納斯庫克同台亮相！蘋果財報解讀：財測亮麗、iPhone遇晶片瓶頸、全力投注Siri與AI (圖:Shutterstock)

1、特納斯庫克同台

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蘋果上周宣布，庫克在擔任執行長 15 年後，將在 9 月 1 日交棒給硬體部門負責人特納斯 (John Ternus) 並轉任執行董事長之後。在周四財報電話會議中，特納斯在庫克親自介紹下登台。

庫克在開場白中說：「我們已有合適的領導者準備好接手」，並表示蘋果擁有能實現「公司前景」的團隊。

特納斯則對庫克與蘋果股東表示感謝，並提到公司擁有「令人期待的未來產品藍圖」。他說：「雖然我不會透露產品藍圖的細節，但可以這麼說，這是我在蘋果工作 25 年來，投入產品與服務研發最令人振奮的時刻。」

特納斯接任後首要任務之一，是確定蘋果在人工智慧 (AI) 領域的發展方向。蘋果已宣布將與 Google(GOOGL-US)合作，使用 Google 的 Gemini AI 模型來驅動 Siri 產品。

2. 上季營收和本季展望亮麗

蘋果上季 (Q2) 營收成長 17% 至 1111.8 億美元，優於華爾街所估的 1096.6 億美元，也超越公司先前自行預估的成長 13-16%。

庫克表示，iPhone 17 現在是「公司史上最受歡迎的產品線」，並指出儘管面臨「供應限制」，整體營收仍優於先前釋出的財測。

展望本季，蘋果預估營收將成長 14-17%，也跑贏分析師所估的 9.5%。

3.iPhone 面臨供應鏈瓶頸

iPhone 在問世近 20 年後仍是蘋果最暢銷的產品，但即使該系列產品進行 2017 年 iPhone X 問世以來最大改版，上季業績卻略遜於市場預期。

財報顯示，iPhone 上季營收年增 22% 至 569.9 億美元，但這個表現依然略遜於分析師所估的 572.1 億美元。這不僅是唯一失色的主要指標，也是 iPhone 業績過去三季以來第二度不如市場預測。

庫克表示，iPhone 上季銷售受制於先進處理器晶片的供應瓶頸。與許多尖端 AI 晶片一樣，iPhone 17 系列所使用的晶片也採用台積電 (TSM-US)(2330-TW) 的晶片製造技術。

庫克說：「需求高得離譜。目前供應鏈在獲取更多零件方面的靈活性稍微降低了。」

iPhone 17 系列以及 iPhone Air 都由特納斯所主導，在他的領導下，Pro 機型增添更多功能，但也調漲售價。而入門級的 17e 與基本款的 iPhone 17，則維持與儲存容量相對穩定的價格。

路透指出，蘋果藉由上述策略、再搭配龐大的採購力，而得以在目前記憶體晶片價格上漲的環境中應對自如。根據 LSEG 數據，蘋果上季毛利率為 49.27%，優於市場所估的 48.38%。

4. 記憶體荒對本季影響擴大

然而，記憶體成本將從本季起 (6 月為止) 開始影響蘋果。蘋果預測本季毛利率將介於 47.5-48.5% 之間，中位數與上季剛公布的 49.3% 相比略微下降，儘管仍高於分析師預期的 47.6%。

庫克在電話會議中說：「我們預料記憶體成本將顯著升高。雖然我們不對 6 月以後的情況做具體說明，但我可以告訴大家，我們相信記憶體成本對業務的影響將持續擴大。」

5.Siri 與 AI 進展

投資人盼望聽取更多關於 Siri 的消息，包括如何用 Google 技術來改良這款語音助理。

在財報電話會議的問答環節中，庫克說：「與 Google 的合作進展順利」，公司「對於現況感到滿意，也對我們獨立研發的工作感到滿意」。

Emarketer 分析師 Jacob Bourne 說：「Siri 與 Google Gemini 的合作，釋放出蘋果願意依賴外部 AI 創新者的訊號。投資人將從中尋找線索，觀察特納斯如何面對定義 AI 時代下一款消費性裝置的壓力，特別是在市場對 iPhone 表現期待愈來愈難以滿足的情況下。」

蘋果將於 6 月舉行全球開發商大會 (WWDC)，屆時可望揭露更多 AI 計畫細節。

雖然蘋果不像競爭對手每季在 AI 上投入數百億美元，但上季的研發成本仍成長 33.5% 至 114.2 億美元，遠高於營收增速。

庫克說：「我們投入很多心力，把 AI 視為消費者與企業市場的巨大機會。我們已全力以赴，個性化的 Siri 今年將如期推出。」