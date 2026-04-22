鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-22 14:20

蘋果公司 (AAPL-US) 本周擢升硬體主管特納斯 (John Ternus) 為新任執行長之際，也宣布另一項對公司未來具有幾乎同等重大意義的關鍵人事案：由目前掌管蘋果自研晶片團隊的斯魯吉 (Johny Srouji)，擔任新創立的「首席硬體工程師」(chief hardware engineer) 一職。

(圖:Shutterstock)

62 歲的斯魯吉將以蘋果設立的全新職稱，接下原本由特納斯擔任的硬體部門負責人工作。這項人事案即刻生效，特納斯則將在 9 月 1 日才會正式接任執行長。

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CNBC 報導，蘋果從 iPhone、Mac、AirPods 在內，全產品線的晶片正邁向自主研發，在此情況下，有特納斯與斯魯吉搭檔，將帶來強大的戰力。這兩位高階主管曾在 2023 年告訴 CNBC，這項醞釀多年的戰略使蘋果能將硬體與軟體緊密整合，並開發所需的特定功能，同時避免浪費珍貴的算力。

斯魯吉當時表示，「因為我們並非對外販售晶片，所以能專注於產品本身，這賦予我們優化的自由。而可擴展的架構，讓我們能夠在不同產品之間重複利用元件。」

蘋果去年 12 月歷經多位高階主管相繼求去，但斯魯吉駁斥了他也打算離職的傳聞。如今獲得的新職務，可看出蘋果對晶片策略的承諾，而且隨著人工智慧 (AI) 在裝置上的重要性日益增加，這項戰略更顯關鍵。

早在庫克去年 11 月滿 65 歲之際，特納斯就一直被視為熱門接班人選，但許多分析師認為，留住斯魯吉同樣是一項關鍵舉措。

Oppenheimer 分析師在周二 (21 日) 的報告中寫道：「我們認為，將斯魯吉提拔至新設立的硬體長 (Chief Hardware Officer) 職位，是蘋果近來最加分的正面利多。蘋果不僅留住了全球最優秀的晶片設計師之一，還確保其『晶片 / 硬體 / 軟體』整合的成功模式得以保留並進一步強化。」

斯魯吉曾先後效力於英特爾與 IBM(IBM-US)，於 2008 年加入蘋果，時間就在蘋果發布搭載三星處理器的第一代 iPhone 後不到一年。斯魯吉加入蘋果一個月後，公司即以 2.78 億美元收購晶片新創公司 P.A. Semiconductor，自此正式展開研發競賽。到了 2010 年，斯魯吉與他的團隊正式推出蘋果首款 iPhone 自研處理器。

在雲端運算工作負載方面，蘋果選擇依賴 Google 的張量處理器 (TPU)，而非輝達的晶片。

受限於現有技術

特納斯在 2023 年接受 CNBC 採訪時曾表示，他在蘋果工作 20 多年來，「蘋果最深刻的變化，在於我們現在如何在內部完成這麼多技術，而排在首位的當然是我們的矽片。」

特納斯說：「我們一直擁有出色的設計團隊，並製造出這些美麗的產品，但它們卻受限於現有的技術。」

在庫克執行長任期後段，蘋果最大的供應鏈努力之一便是開始將生產在地化。

蘋果高層曾在 2023 年告訴 CNBC，其晶片團隊已擴大規模至數千名工程師，在全球各地的晶片實驗室工作，包括以色列、德國、奧地利、英國、日本及美國。

蘋果自研晶片包括用於 Mac、自 2020 年起取代英特爾處理器的 M 系列處理器，以及 iPhone 核心的 A 系列晶片。蘋果在 2025 年發布最新的 A19 與 M5 世代時，都已內建用於驅動裝置 AI 的神經網路加速器。

而在數據機 (modems) 方面，蘋果 2019 年以 10 億美元收購英特爾數據機業務的大部分資產之後，開始脫離對高通的依賴。

蘋果在 2025 年初低調發布首款 iPhone 數據機 C1，當年 9 月也在 iPhone 19 中推出 C1X。Creative Strategies 執行長 Ben Bajarin 預測 預測，到明年年底，所有的 iPhone 數據機晶片都將由蘋果自行研發。

去年 9 月，蘋果推出用於 iPhone 的自研無線通訊晶片 N1，以取代博通產品。至於 AirPods 與 Apple Watch 中的網路晶片，近十年來一直都由蘋果自行研發。