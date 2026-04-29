鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-30 03:06

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周三 (29 日) 表示，他將在主席任期結束後繼續留任理事一段時間，直到有關央行總部大樓裝修工程的調查結束為止，這番表態暫時化解市場對他未來去向的疑慮。

鮑爾在會後記者會開場時說：「我曾說過，在該調查真正結束、達到透明與定論之前，我不會離開理事會，我現在依然堅持此一立場。近期調查的進展令人鼓舞，我也正密切關注後續程序。」

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留任理事 兩年任期未完

鮑爾的 Fed 主席任期將於 5 月 15 日屆滿，但理事任期還有約莫兩年，可留任到 2028 年 1 月。

鮑爾表示，在主席任期結束後，續留理事會的時間長短尚未確定，但決策將完全以機構及大眾的最佳利益為依歸。

他周三說：「在主席任期結束後，我對於這些事務的決定，將完全以機構及大眾的最佳利益為依歸。我將繼續擔任理事，留任期間尚待確定。」

鮑爾在任內與總統的關係，堪稱美國央行史上最緊張的時期之一。目前哥倫比亞特區聯邦檢察官 Jeanine Pirro 已將總部大樓裝修工程的調查轉交給 Fed 監察長辦公室，在政治上，此舉代表為美國總統川普指派的華許 (Kevin Warsh) 接任主席鋪路，而參議院銀行委員會已在周三通過華許的提名案，將送交全院表決。

面對即將接任主席的華許 (Kevin Warsh)，鮑爾表達祝賀之意。他說：「當華許獲得確認並宣誓就職後，他就是唯一的主席。我計劃以理事身分保持低調。」

憂心川普抨擊 損及 Fed 獨立性

除了人事異動，鮑爾也對川普對他的嚴厲批評做出回應。鮑爾指出，這類攻擊在 Fed 長達 113 年歷史中「前所未見」，並對此深感憂慮。

鮑爾說：「我擔心這些攻擊正打擊 Fed，並危及對公眾真正重要的核心——也就是排除政治因素、獨立執行貨幣政策的能力。」

鮑爾強調，美國經濟與民眾需要一個能長期不受政治影響、獨立運作的央行，這點至關重要。