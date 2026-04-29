鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-29 22:41



綜合外媒報導，美國參議院銀行委員會周三 (29 日) 以 13 比 11 的黨派表決結果，通過總統川普提名的聯準會 (Fed) 主席人選華許(Kevin Warsh)，為其後續在共和黨掌控的參議院全院表決鋪路，預料將在現任主席鮑爾任期 5 月 15 日屆滿前完成確認。

華許的提名一度受阻，關鍵在於司法部對 Fed 華府總部翻修工程成本超支的刑事調查。共和黨參議員提里斯 (Thom Tillis) 先前揚言，在調查未撤案前將阻擋提名程序。隨著司法部上周同意暫停該調查，提里斯轉而支持華許，使提名案得以順利過關。提利斯表示，除非 Fed 監察長提出刑事轉介，否則司法部不會重啟調查。

‌



民主黨方面則強烈反對。參議員華倫 (Elizabeth Warren) 警告，川普仍試圖掌控 Fed 政策方向，認為華許上任恐使央行決策更受政治影響。她並批評政府持續對 Fed 理事庫克 (Lisa Cook) 進行法律追訴，進一步引發對央行獨立性的疑慮。

華許過關也意味著 Fed 可能迎來近年最大變革。華許曾提出「體制轉變」構想，主張縮減目前約 6.7 兆美元的資產負債表，建立新的通膨管理架構，並調整央行對市場的溝通方式。不過，他尚未提出具體執行細節。

華許在聽證會中批評 Fed 在疫情後未能及時控制通膨，導致物價大幅上升，但對未來利率路徑則未明確表態，僅暗示央行過去提供市場過多政策指引。

外界普遍認為，華許若出任主席，將面臨來自川普的壓力。川普日前接受媒體訪問時表示，若華許上任後未立即降息將感到失望。對此，華許承諾將維護 Fed 獨立性。

分析人士指出，華許推動縮表、改變通膨框架與調整溝通策略，可能使政策更集中、透明度降低，並增加政治影響的風險。EY-Parthenon 首席經濟學家達科 (Gregory Daco) 表示，這樣的政策組合意味 Fed 未來決策可能更具政治敏感性。

此次表決也發生在 Fed 即將公布最新利率決策前夕，市場普遍預期將延續觀望立場。在通膨頑強、就業市場穩定及伊朗戰事推升價格壓力的背景下，降息預期仍受到壓抑。Fed 與川普之間在利率政策上的分歧，亦成為近期市場關注焦點。