鉅亨網編譯段智恆 2026-04-30 02:30

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周三 (29 日) 宣布，全面禁止使用與多起致命事故有關的中國製替換式汽車安全氣囊充氣器，指其存在重大安全風險。該機構表示，自 2023 年 5 月以來，已掌握至少 12 起事故，導致 10 人死亡或重傷，相關產品均為非法進口。

中國製問題氣囊零件釀10死 美國出手全面封殺(圖：REUTERS/TPG)

NHTSA 指出，問題氣囊充氣器由中國吉林省的德天諾汽車安全系統公司 (DTN) 製造，在碰撞事故中發生破裂，會向駕駛人胸部、頸部、眼睛與臉部噴射金屬碎片，導致原本可生還的事故轉為致命。官方資料顯示，所有死亡案例均發生於通用汽車 (GM-US) 與現代汽車 (Hyundai) 車款。

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在相關事故中，有 9 起涉及二手雪佛蘭 Malibu 車款，另有 3 起發生於現代 Sonata 車款。不過 NHTSA 強調，風險可能不限於特定品牌或車型。最近一起死亡事故發生於 2 月 16 日，地點在密西西比州，涉及一輛 2020 年出廠的雪佛蘭 Malibu。

DTN 則在提交給監管機構的文件中表示，無法證實涉案產品確為該公司製造，也無法確認事故是否由充氣器缺陷直接導致。該公司指出，中國至少有 5 家企業生產類似品質不合格產品，並強調未曾直接向美國市場銷售相關零件。

NHTSA 表示，任何將此類產品引進美國並安裝於車輛的人員，均對公共安全構成威脅。該機構已於今年 1 月發布緊急警告，提醒車主與維修業者提高警覺。對於曾發生事故並更換過氣囊的二手車，建議立即檢查其氣囊是否為符合原廠標準的合法產品。