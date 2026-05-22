鉅亨網新聞中心 2026-05-22 09:15

美國國會報告顯示，在伊朗戰爭中，美軍已有 42 架軍機被摧毀或受損，包括 3 架「友軍誤擊」被擊落的戰機，損失金額高達 3 億美元。

美國國會研究處提交的報告顯示，自 2 月 28 日戰爭爆發以來，美軍共有 32 架飛機被毀，包括 24 架 MQ-9「死神」無人機。這種無人機單價大約 3,000 萬美元。

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損失名單裡還包括 4 架 F-15E「攻擊鷹」戰機。其中 3 架是在 3 月 1 日被科威特防空系統誤判後擊落，屬於典型「自己人打自己人」。另一架在 4 月 3 日被伊朗軍方擊落。

那次行動中，兩架 MC-130J「突擊隊 II」特種運輸機因無法撤離，被美軍自己在伊朗境內炸毀。這種飛機是「超級大力神」運輸機的特種作戰版本，主要執行祕密任務。

除此之外，被毀的飛機還包括一架 F-35A 閃電 II 戰機、一架 A-10 雷電 II 攻擊機、七架 KC-135 同溫層加油機和一架 E-3 哨兵空中預警和控制飛機。但五角大廈未正式確認 F-35 被擊落，美國國會研究處報告使用的是「受損」而非「擊落」。

上述報告還列出損失一架 HH-60W Jolly Green II、24 架 MQ-9 Reaper 無人機和一架 MQ-4C Triton。

美國民主黨眾議員埃德 · 凱斯最近在參議院聽證會上引用類似數字，稱華盛頓在伊朗戰爭中已經損失大約 39 架飛機。