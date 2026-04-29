達利歐建議配置5%-15%！黃金連2日挫跌後止穩 專家：短期雖承壓 但凸顯黃金韌性
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電
在連兩日下跌至近 4 周低點後，國際金價今 (29) 日在接近每盎司 4590 美元附近止穩，因市場仍聚焦美伊談判，而荷姆茲海峽的無限期關閉也讓通膨風險持續惡化。金價在前兩個交易日累計下跌 2.4%。
盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 最新表示，當前貴金屬市場短期走弱的核心原因，並非地緣局勢動盪，而是原油漲價催生的通膨風險。
受能源價格攀升、美元指數走強、通膨預期升溫，以及市場普遍預期美國高利率將長期延續等多重利空因素共同施壓，作為無息資產代表的黃金跌至近 4 周低點。
Hansen 指出，現階段貴金屬的整體行情走向完全跟隨能源市場的節奏變化，布蘭特油價漲破 100 美元後，市場焦點高度集中在能源漲價帶來的通膨影響。此外，AI 帶動的投資活力持續穩固美國經濟，令 Fed 短期失去降息動力，加上大型科技企業財報發布與利率會議同步落地，進一步放大短期市場的不確定性。
不過，Hansen 認為這只是週期性調整，長期結構趨勢並未改變，地緣衝突僅會形成短期壓制，無法顛覆長期上漲邏輯。支撐黃金走強的結構性驅動因素依舊穩固，全球停滯性通膨隱患、能源危機、各國財政債務擴張，以及在美元儲備地位逐步弱化趨勢下，多國央行持續推進儲備資產多元化佈局，都持續提升著黃金作為優質避險資產的長期配置價值。
從技術形態來看，每盎司 4250 美元附近的 200 日均線是長期趨勢的重要防線。
橋水基金創辦人達利歐周一 (27 日) 在《CNBC》「Money Movers」節目上說：「我們無疑正處於一個停滯性通膨時期，因當前問題在於，通膨更為緊迫，偏離目標更遠了。」
達利歐在節目上還建議，將 5% 至 15% 的資產配置給黃金，作為「有效的多元化工具」。「我認為重要的是要明白，黃金是一種貨幣。它是最古老的貨幣。它是各國央行持有的第二大儲備貨幣。」
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