鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-30 08:21

外電最新報導指出，美國川普政府正積極尋求國際支持，以應對荷姆茲海峽日益嚴峻的航運安全挑戰。

美提議建立新聯盟「海上自由架構」 尋求國際支持恢復荷姆茲海峽航運(圖:shutterstock)

根據美國國務院發給駐外使館的內部電報，華府已啟動一項名為「海上自由架構」(Maritime Freedom Construct) 的最新倡議，盼恢復中東航運秩序，並邀請各國加入這個由美方主導的國際聯盟。

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美國國務院在電報中指示外交官員積極遊說所在國政府參與，透過資訊共享、外交協調及執行制裁等手段，共同維護海峽通行安全。

根據電報內容，該聯盟將由美國國務院與中央司令部聯合推進，國務院將擔綱外交行動樞紐，負責協調各國立場，而中央司令部則負責提供商業航運的即時海域態勢感知，並協調夥伴國軍方之間的情報交流。

電報中強調，集體行動對於展示一致決心、讓伊朗為阻撓通行付出實質性代價至關重要。

一名川普政府高官向媒體證實，上述構想為總統川普可動用的多項外交與政策工具之一。

美方此舉正值美國、以色列與伊朗之間的緊張局勢持續升溫。截至目前，三方衝突爆發已逾 60 天，雙方的談判方案仍未敲定，尤其在核心的核問題上存在巨大分歧，導致對峙僵局難解。