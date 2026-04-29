鉅亨網編譯許家華 2026-04-30 04:00

俄羅斯宣布將繼續留在 OPEC+，並對阿拉伯聯合大公國 (UAE) 退出石油輸出國組織 OPEC 表達審慎關切，盼該產油國聯盟在全球能源市場動盪中仍能維持運作。克里姆林宮表示，UAE 的退出是主權決定，俄方予以尊重，但未事先接獲通知，雙方能源對話仍將持續。UAE 已於週二宣布退出 OPEC，結束長達數十年的成員身分，此舉被視為對 OPEC + 協調機制的一大打擊。

UAE 為 OPEC + 第四大產油國，僅次於沙烏地阿拉伯與俄羅斯，該集團去年產量約占全球近一半，根據國際能源署估算。分析指出，UAE 退出主因在於其希望依自身產能擴大產油量，脫離配額限制以追求國家經濟與戰略利益。該國目前具備約 485 萬桶 / 日產能，但實際產量長期受限於 OPEC 配額。

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俄羅斯財政部長西盧安諾夫警告，若 OPEC 成員在缺乏協調下各自增產，全球油價可能下跌，但短期內市場仍受荷姆茲海峽供應中斷支撐，油價維持高檔震盪。多方市場報導指出，受伊朗衝突導致荷姆茲海峽航運受阻影響，全球約 20% 原油與天然氣運輸受限，布蘭特原油一度突破每桶 110 美元上方。

能源分析人士認為，UAE 退出將削弱 OPEC + 穩定油價能力，並可能加劇產油國間競爭，尤其在地緣政治風險升溫之際，全球能源市場波動性恐進一步增加。部分觀點指出，若未來協調機制失靈，油市甚至可能出現供應競爭引發的價格戰。