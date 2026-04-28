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川普：伊朗求開放荷姆茲海峽 稱陷「崩潰狀態」

鉅亨網編譯段智恆

美國總統川普周二 (28 日) 在自家社群平台 Truth Social 發文表示，伊朗已向美方傳達其正處於「崩潰狀態」，並希望美國能儘快重新開放荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz)，以恢復關鍵石油運輸通道。

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川普：伊朗求開放荷姆茲海峽 稱陷「崩潰狀態」(圖：REUTERS/TPG)

圖：川普Truth Social
圖：川普 Truth Social

川普在貼文中指出，伊朗正試圖釐清其領導層狀況，並表達對於儘快重啟航道的迫切需求。他並未說明伊朗是透過何種方式傳達相關訊息，也未提供進一步細節。《路透》指出，目前尚不清楚該說法是否代表正式外交溝通。白宮亦未對相關貼文立即回應，伊朗方面則暫未發表評論。

另有美國官員透露，川普對伊朗近期提出的戰爭解決方案並不滿意，進一步削弱市場對衝突短期內達成協議的預期。相關戰事已擾亂能源供應、推升通膨，並造成數千人喪生。

荷姆茲海峽為全球最重要的能源運輸要道之一，連接波斯灣與阿曼灣，承載全球相當比例的原油出口。近期在美伊衝突升溫下，該航道持續受阻，對國際能源供應與油價造成明顯影響。

市場關注，若海峽恢復通行，將有助於緩解供應緊張情勢，並對油價形成下行壓力。不過在地緣政治局勢尚未明朗前，相關發展仍具高度不確定性。

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